Marc Degryse ziet onherkenbaar Club Brugge: "Als dat niet lukt, krijg je problemen"

De 0-4-pandoering die Club Brugge kreeg van FC Porto was ook voor analist Marc Degryse een verrassing.

Toch mocht Club Brugge van geluk spreken dat het niet veel vroeger al een doelpunt om de oren kreeg. “Uiteindelijk heeft het nog lang geduurd voor de 0-1 viel. Daarvoor waren er al drie à vier momenten waar Mignolet op zijn spelers diende te roepen”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Dat ze de bal er moesten uithalen en hun tegenstander beter moesten afdekken. Je had al vroeg het gevoel dat ze een tandje zouden moeten bijsteken. In die hele eerste helft had ik een kans of vijf genoteerd, Club mocht nog blij zijn met die 0-1 aan de rust.”

Hoefkens had de focus bij Club Brugge nadrukkelijk op deze wedstrijd gelegd, maar toch kwam hij dit tegen. “Het begon bij het uitvoetballen. Als dat niet lukt, krijg je problemen. Laat staan dat je vlot aan hun zestien meter komt. Die eerste goal kwam er na een slechte inspeelpass van Mechele. Club had keer op keer balverlies, een heel ander gegeven dan in die vier vorige wedstrijden.”

Maar ook voorin lukte het niet. “We hebben Jutglà niet gezien tot minuut 84, terwijl Vanaken de boel niet kon doen draaien. Skov Olsen en Buchanan raakten niet over hun man. Door de gezonde agressiviteit van Porto kwamen zij niet in de wedstrijd.”

En dan zwijgt Degryse nog over de dubbele gemiste strafschop. “Die 0-4 is wel een zware uitslag. Hoefkens had na Union gezegd dat zoiets hen niet zou mogen overkomen. Ik weet niet of die wedstrijd heeft meegespeeld. Ze zullen zeggen van niet en ik geloof dat ook, het zou alleszins niet mogen blijven hangen.”