Club Brugge mist drie geschorsten in Leverkusen: Hoefkens suggereert enkele namen

Club Brugge zag maar liefst drie spelers tegen FC Porto een derde gele kaart pakken, waardoor ze er in Leverkusen niet bij zijn.

Odoi, Sylla en Onyedika zijn geschorst voor het laatste duel van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Dinsdag trekt blauwzwart naar Leverkusen.

Het drietal van Club Brugge kreeg woensdag tegen FC Porto hun derde gele kaart, waardoor ze geschorst worden voor het laatste groepsduel.

“Er zullen andere spelers hun kans krijgen en dan is het aan hen om zich te tonen”, zei trainer Carl Hoefkens. Het is uitkijken of Mata fit geraakt, maar Hoefkens zal het wellicht met Boyata en Balanta moeten doen.