Sergio Conceiçao draagt de zege tegen Club Brugge op aan familie: "Dit ga ik nooit vergeten"

Sergio Conceiçao was na de 0-4 zege tegen Club Brugge uitermate tevreden. Ook werd hij emotioneel.

"Deze zege is voor mijn familie", vertelde Sergio Conceiçao na de wedstrijd aan de pers. "Na de vorige wedstrijd die wij met 0-4 hadden verloren, zijn zij in hun auto aangevallen."

"Dat ga ik nooit vergeten en zal ik altijd meedragen", ging Conceiçao verder. "Ik verwacht ook niet dat ze mij na een overwinnen als deze de hemel zullen inprijzen, maar bij een 0-4-verlies verwacht ik niet dat ze zo reageren. Ik begrijp dat je gefrustreerd kan zijn, maar agressie tegenover mijn familie is onaanvaardbaar."

Over de wedstrijd was Conceiçao tevreden. "We hebben geprobeerd om de sterke punten van Club Brugge te counteren. In de terugwedstrijd hadden we goed gespeeld en hadden we geprobeerd om hun zwakke punten te gebruiken. In de 1e helft hadden we misschien efficiënter kunnen zijn, maar voor de rest was het goed."