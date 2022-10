Analist somt alle problemen bij Club van gisteren op: "Nielsen hebben we niet gezien"

Club Brugge gaf gisteren voor het eerst niet thuis in de Champions League. Blauw-zwart vergat alle intensiteit die ze eerder wel brachten in het spel te leggen. Analist Eddy Snelders zag dan ook heel wat problemen.

"Het oud zeer van vorige campagnes kwam weer naar boven", aldus Snelders bij Sporza. "De scherpte en doortastendheid waren niet aanwezig. Dan riskeer je een lelijke uppercut tegen een ploeg als Porto. Vergeet niet dat Club voor de openingstreffer al 3 keer ontsnapt was - nu zonder wonderen van Mignolet."

Individueel haalden de spelers hun niveau niet. "Zeker het middenveld werd overlopen. Nielsen hebben we niet gezien, Vanaken had het moeilijk en ook Onyedika kon de controle over de grote ruimtes niet houden. Achterin was er dan weer veel te veel balverlies. De infiltraties van Buchanan en Skov Olsen waren niet diepgaand en talrijk. Jutgla? Onzichtbaar. Lang was wél bedrijvig en wou zich tonen, maar kreeg de gelegenheid niet altijd."