Casper Nielsen is teleurgesteld na Portugese pandoering: "Als we die penalty scoren winnen we de wedstrijd."

Casper Nielsen is zichtbaar teleurgesteld na de 0-4 nederlaag tegen Porto: Ik had het gevoel dat wij de match konden bepalen."

De penalty's waren een kantelpunt in de wedstrijd zegt Nielsen: "Ik had echt het gevoel dat we Porto konden breken als we die penalty scoorden. Het zou een voor ons positief kantelpunt in de wedstrijd geweest zijn maar nu draaide ze negatief uit. Vlak na de strafschop scoren ze al heel snel twee keer en dan weet je dat het een moeilijke opdracht wordt om nog terug in de wedstrijd te komen. Vandaag werd opnieuw bewezen dat kleine foutjes in de Champions League altijd afgestraft worden."

Nielsen beseft dat de wedstrijd tegen Leverkusen volgende week nog van groot belang zal zijn: " We zullen daar 100% klaar voor zijn want we willen elke wedstrijd winnen. Nu moeten we onze koppen omhoog houden en ons foucussen op de volgende wedstrijden."