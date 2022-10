René Vandereycken noemt namen bij Club Brugge: "Hij is op dit niveau geen topspeler"

Club Brugge ging woensdagavond met de billen bloot in de Champions League. Het verloor met 0-4 van FC Porto.

De defensie van Club Brugge kreeg voor het eerst in deze campagne van de Champions League een doelpunt tegen. Het werden er meteen vier. Analist René Vandereycken noemt namen.

“Brandon Mechele heeft gezien zijn kwaliteiten vaak heel goed gepresteerd en dat is een enorm pluspunt”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Maar mijn algemene inschatting is altijd geweest dat zijn intrinsieke kwaliteiten onvoldoende zijn om een topspeler te zijn op het internationale niveau, zoals de Rode Duivels of in de Cham­pions League.”

En Vandereycken gaat nog wat verder. “Zijn waarde is in mijn ogen niet in verhouding met de lof die hij van sommigen krijgt. Het is iets wat over de jaren heen geregeld tot uiting komt en jammer genoeg werd dat in deze wedstrijd bevestigd.”

Zeker bij het eerste doelpunt gaat Mechele in de fout. “Maar ook bij de andere drie doelpunten zag Mechele er niet goed uit. Ik heb absoluut niets tegen Mechele en ik waardeer de prestaties die hij vaak levert, maar ik wil op een eerlijke manier mijn mening geven over hoe ik hem inschat. Mignolet heeft Club Brugge meer dan eens gered, maar nu hebben zelfs zeven handen niet volstaan om de nul te houden. Je kon hem niets verwijten.”