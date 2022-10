Club Brugge moest voor lange bal kiezen: "Had verwacht dat hij zou invallen"

Club Brugge verloor in de Champions League van FC Porto. Op zich geen schande, maar de manier waarop was verschrikkelijk.

Het deed pijn aan de ogen van de supporters van Club Brugge. “Club Brugge heeft onder zijn waarde gepresteerd. Porto was niet uitzonderlijk, maar wel op niveau”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Vooral de dubbele gemiste strafschop had het tij kunnen doen keren. De zware nederlaag betekent echter niet dat al het goede van de vorige wedstrijden verdwenen is. En voor Vandereycken had het ook niet alleen met mentaliteit te maken had.

“Je zag duidelijk dat er iets schortte aan de veldbezetting, gezien de ruimte die de offensieve spelers van Porto kregen en de moeite die Club had om zijn eigen aanvallers te bereiken.”

Vandereycken had dan ook verwacht dat Hoefkens in de rust zou ingrijpen met vervangingen, maar dat gebeurde niet. “Aangezien Club werd gedwongen om de lange bal te hanteren, waren ze meer gediend met een type Yaremchuk voorin.”