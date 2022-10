Mignolet blijft de rust zelve na de 0-4 tegen Porto: "Deze nederlaag zal niet lang blijven hangen."

Simon Mignolet heeft zich vier wedstrijden niet moeten omdraaien, maar de vijfde cleansheet op rij was er teveel aan. Club verloor met 0-4 in eigen huis van FC Porto maar Mignolet blijft kalm: "We blijven hier zeer rustig onder en zullen alles analyseren."

Mignolet was eerlijk in zijn analyse en besefte dat Porto gewoon de betere ploeg was vandaag: "De wedstrijd begon heel moeilijk voor ons, Porto was de eerste twintig minuten overduidelijke de sterkere ploeg. Ze drukten veel harder dan in de heenwedstrijd. We slikken een dom doelpunt waardoor we achter de feiten moesten aanlopen en zij profiteerden vaak op de counter. Tijdens de rust hebben we goed bijgestuurd en dan krijgen we al snel in de tweede helft het ideale scenario met die penalty. Het zijn momenten die we niet genomen hebben, maar als we eerlijk zijn was het onze avond gewoonweg niet."

"We willen koste wat kost die leidersplaats behouden. We zijn ontgoocheld na vandaag maar dat moet je gewoon snel accepteren. Deze nederlaag zal niet lang blijven hangen, we moeten ons gewoon op de volgende wedstrijd focussen. We blijven hier zeer rustig onder en zullen alles analyseren naar de volgende wedstrijd toe."