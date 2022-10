Jan Mulder duidt Carl Hoefkens aan als schuldige voor gemiste strafschoppen Club Brugge tegen Porto

Club Brugge miste tot twee keer toe een penalty tegen Porto.

Toen het nog 0-1 stond en kort na de rust kreeg Club Brugge een penalty. Hans Vanaken trapte, maar Porto-keeper Diogo Costa pakte. Club mocht de penalty wel hernemen nadat Costa te snel van zijn lijn kwam en ook enkele spelers van Porto te snel in de zestien liepen.

Noa Lang nam de herneming, maar ook nu pakte Costa. Jan Mulder was achteraf kritisch. “Daar moet op getraind worden. Het is aan de coach om te zeggen hoe je een strafschop trapt, en al zeker hoe het niét moet. Dit is profvoetbal, dus zulke frivoliteitjes horen niet”, reageerde hij bij VTM2.

Na de gemiste penalty maakte Porto snel de 0-2 en de 0-3 en was de match gespeeld. Uiteindelijk maakte Taremi nog de 0-4. Een eerste nederlaag en de eerste tegendoelpunten voor Club in de Champions League zijn zo een feit.