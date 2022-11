Club Brugge ziet groepswinst uiteenspatten op de lat, het sluit de terugronde af met brilscore in Leverkusen

Het werd nét niet de eerste plaats voor Club Brugge dat op de slotspeeldag nog voorbij werd gestoken door FC Porto. Club bleef zelf steken op een 0-0 in Duitsland. Buchanan zag zijn openingsdoelpunt op de lat vliegen.

De BayArena in Leverkusen was goed gevuld voor de komst van de groepsleider. Club aarzelde duidelijk in de openingsfase en kwam goed weg wanneer een voorzet van Hudson-Odoi in de zestien net een schoenmaat te ver landde voor Frimpong. Aan de overkant werd een scherpe voorzet van Buchanan na een counter tijdig weggewerkt.

Voor de allereerste grote kans van de wedstrijd genoteerd mocht worden zaten we toch een halfuur op onze honger. Opnieuw Hudson-Odoi stuurde Diaby slim diep, die kon overhoeks uithaalen maar zag hoe Mignolet snel plat ging en de bal in hoekschop werkte. Vijf minuten voor tijd leed Palacios dom balverlies, Sowah snoepte hem de bal slim af en had de 0-1 zowaar aan zijn voeten maar stuitte op Hradecky. Op de counter kon Schick de voorzet van Diaby net niet in doel werken, hij schoof voorbij de bal. Frimpong trapte nog op slag van rust de bal in het zijnet. Club kwam een paar keer goed weg in de eerste helft. Brilscore tijdens de rust.

De tweede helft begon boeiender dan de eerste. Sobol bracht voor tot bij Buchanan die verschroeiend uithaalde en de 0-1 op de lat uiteen zag spatten. De herneming van Sobol vloog voorlangs. Het zou geen wedstrijd van Club Brugge in de Champions League zijn als Mignolet niet hoefde uit te pakken met een wereldsave. Een hoekschop van Leverkusen belandde op het hoofd van Schik die zijn kopbal door Mignolet van de lijn gered zag worden. De bal botste nadien nog een keertje op de lat en viel dan op het dak van het doel.

Geen al te grote kansen meer in de slotfase. Club wordt knap tweede in zijn groep en mag Europees overwinteren in de Champions League.