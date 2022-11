Van der Vaart laat zich uit over situatie van Noa Lang: "Dan wordt hij nog vervelender en heb je een probleem"

Intrinsiek is hij misschien wel de beste speler van de Jupiler Pro League. Maar voorlopig heeft Noa Lang het lastig om zijn stempel te drukken bij Club Brugge.

Na de blessure die hij in augustus opliep (en die er misschien wel voor zorgde dat hij naast een transfer greep) is het voor Noa Lang niet eenvoudig om zich terug in de ploeg te knokken bij Club Brugge. In de competitie moet hij het doen met enkele invalbeurten maar in de Champions League tegen Leverkusen en Porto stond hij wel in de basis.

Nederlands voetbalicoon Rafael Van der Vaart liet zich bij Ziggo Sport ook uit over de situatie van Lang bij Brugge. Het Nederlandse woelwater heeft zijn reputatie niet mee en dat kan weleens een probleem worden volgens Van der Vaart. "Het maakt mij niet uit of hij soms wat vervelend is maar dan moet je presteren. Als je ploeg blijft winnen zonder dat je speelt, wordt hij nog vervelender en heb je een probleem", denkt Van der Vaart.