"Iemand die op voorhand zei dat Club Brugge zich zou plaatsen in deze groep werd gek verklaard" Aldus een trotse Carl Hoefkens

Carl Hoefkens' teleurstelling maakte snel plaats voor de realisatie dat Club gekwalificeerd was voor de laatste zestien van de Champions League: "Er was wel een lichte ontgoocheling na het verliezen van de leidersplaats."

Hoefkens is erg fier op hetgeen zijn ploeg gerealiseersd heeft deze Europese campagne: “Ik heb heel veel vertrouwen in deze groep in de Champions League. Ik heb de kleine teleurstelling snel een plaats gegeven, het besef voor de kwalificatie kwam dan snel binnen. We hebben kleine kansjes gehad, vooral die van Sowah was een erg goede, Hradecky savet hem knap. Op het hoogste niveau moet je deze kansen wel pakken. Ik ben en blijf ongelofelijk fier op hetgeen we gerealiseerd hebben."

"Tijdens de rust wisten we dat Porto voorstond, maar ik heb dit bewust niet gemeld aan de groep want de inentie om te winnen was er altijd en dat mocht niet veranderen. Ik ben super tevreden over ons parcours want Iemand werd gek verklaard wanneer die zei dat Club Brugge zich zou plaatsen in deze groep."