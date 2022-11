Mignolet is teleurgesteld maar fier op de prestaties van Club Brugge: "We wilden beter doen dan onze vorige campagne"

Mignolet en Club hielden vijf van de zes wedstrijden de nul. Een sterke prestatie en dat beseft de Brugse doelman.

"We wilden beter doen dan de vorige campagne en dat is ons meer dan gelukt. Met vijf cleansheets in de groepsfase mag je tevreden zijn. We speelden tegen een stabiele ploeg die zich nog moest plaatsen voor de Europa League dus de wedstrijd was zeker niet gemakkelijk. Het is een kleine teleurstelling dat we de groep niet winnen maar met onze prestaties mogen we erg fier zijn. We willen altijd winnen, zo is Club Brugge gewoon. Ik heb altijd gezegd dat ik Liverpool wil loten maar dat zal moeilijk zijn in hun groep om nog als winnaar te eindigen. Het zal hoe dan ook belangrijk zijn om die eerste wedstrijd de nul te houden."