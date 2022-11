Degryse zag te weinig geloof bij Club Brugge: "Ik had Yaremchuk al minstens een kwartier gegund"

Club Brugge bleef op een scoreloos gelijkspel steken tegen Bayer Leverkusen na een eigenlijk wel saaie match. Er waren weinig kansen te zien. Marc Degryse had er ook meer van verwacht tegen een Duitse ploeg die in grote problemen zit in de eigen competitie.

"Ik heb wat een schaakwedstrijd gezien. Op zich is het knap dat Club Brugge voor de vijfde keer in de Champions League de nul hield, maar ik blijf wel met het gevoel achter dat Club zélf te weinig geloofd heeft in de groepswinst", zegt Degryse in HLN. "Wat Carl Hoefkens voor het duel zei over de honger om absoluut de drie punten te pakken heb ik niet vertaald gezien op het veld."

Er waren te weinig aanvallende impulsen. "Ik had Club zeker na de rust graag met meer volle overtuiging naar een doelpunt zien zoeken tegen een ploeg met minder kwaliteit. Ik vond het ook opvallend dat Yaremchuk slechts de laatste vijf minuten mocht invallen, pas na Skov Olsen die als tweede spits kwam, en ook na Larin. Als trainer moet je een recordaankoop als Yaremchuk toch op de rails proberen te krijgen en dan had ik hem in deze wedstrijd als je moet scoren minstens een kwartier gegund.”