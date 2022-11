Analist Vandereycken zag het probleem van Noa Lang: "Daar heeft hij de prijs voor betaald"

Noa Lang kwam aanvallend weinig aan bod tegen Bayer Leverkusen. Volgens René Vandereycken had dat ook te maken met zijn rol. Hij moest te veel achter de flankspelers van de Duitsers aan lopen.

"Noa Lang verdient lof omdat hij zo gedisciplineerd de linkerflank heeft bezet om Sobol bij te staan, maar dat maakte het voor hem zeer moeilijk om offensief het verschil te maken", analyseert Vandereycken bij Het Nieuwsblad. "En dat verwacht je toch van zo’n speler. Er was wel goeie wil bij hem om offensief iets te doen, maar dat was niet mogelijk tegen snelle tegenstanders als Frimpong en Kossounou. In de eerste helft kwam Lang ook niet hoog genoeg in balbezit, waardoor het weinig zin had om zijn tegenstander proberen te dribbelen. Als hij er voorbij was, kon hij nog makkelijk teruggehaald worden en dan kan je het risico om balverlies te lijden beter vermijden."

De Nederlander kreeg weinig ruimte om iets te doen. "Lang is met zijn techniek en beweeglijkheid beter wanneer hij een vrijere rol krijgt en niet altijd vanop de flank moet vertrekken. Pas kort voor zijn wissel zag ik hem aan de rechterkant opduiken, dat was een voorbode voor de grotere vrijheid die zijn vervanger Skov Olsen zou krijgen. Daarna moest Vanaken de linkerflank meer bewaken en had hij minder vrijheid. Mede dankzij het werk van Lang is een compact Club Brugge defensief niet in de problemen gekomen, maar offensief betaalde het daar een prijs voor.”