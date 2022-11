Mignolet schaart zich in héél select groepje met onder andere Buffon, Van der Sar en Reina

Simon Mignolet heeft in de Champions League-groepsfase van Club Brugge uiteraard een heel grote rol gespeeld. De doelman mocht vijf clean sheets op zes wedstrijden laten noteren en daarmee komt hij in een select groepje keepers terecht.

Mingolet hield tegen Leverkusen twee keer de nul, net als tegen Atlético Madrid. Tegen Porto lukte dat één keer vooraleer hij er vier om de oren kreeg in de terugwedstrijd. Mignolet is daarmee pas de achtste doelman in de geschiedenis van de Champions League (sinds 1992/93) die vijf clean sheets pakt in één groepsfase, weet HLN. Gingen hem eerder voor: Van der Sar, Buffon, Reina, Subasic, Moya, Trapp en Rico.

Doelmannen met vijf clean sheets in één groepsfase Champions Leage

Edwin van der Sar (Ajax, 1995/96)

Gianluigi Buffon (Juventus, 2004/05)

José Manuel Reina (Liverpool, 2005/06)

Danijel Subasic (AS Monaco, 2014/15)

Miguel Ángel Moyà (Atlético Madrid, 2014/15)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain, 2015/16)

Sergio Rico (Sevilla, 2016/17)

Simon Mignolet (Club Brugge, 2022/23)