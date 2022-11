Goochelen met miljoenen: dit verdiende Club Brugge al en dit kunnen ze nog verdienen bij stunt in volgende ronde

Club Brugge heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met 11 op 18 en is gekwalificeerd voor de volgende ronde. Wel als tweede in zijn groep en dus wachten nu de echte sterren. Maar intussen kan de boekhouder al een tussenbalans opmaken. En die is niet slecht.

Blauw-zwart heeft intussen al 47,485 miljoen euro verdiend aan deze campagne. De startpremie bedroeg al zo'n 27,625 miljoen en daar kwam nog 8,4 miljoen euro bovenop voor de drie overwinningen en 1,86 voor de twee gelijke spelen. De kwalificatie voor de 1/8ste finales leverde dan ook nog eens 9,6 miljoen euro op. In de volgende ronde kunnen ze daar nog een flinke schep bovenop doen, maar dan zullen ze wel moeten stunten. Manchester City, Chelsea, Napoli, Bayern München en Tottenham wachten immers. Real Madrid of RB Leipzig én PSG of SL Benfica, dat moeten we vandaag nog afwachten. Kwalificatie voor de volgende ronde levert immers nog eens 10,6 miljoen op.