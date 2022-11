Snelders kan Club alleen maar loven en duidt man van campagne aan: "Voor mij mag er klepper uit de trommel komen"

Enkel lovende woorden zijn op zijn plaats voor de prestaties van Club Brugge in de CL. Eddy Snelders deelt dan ook graag complimenten uit. Ook over de man van de campagne en zijn wens voor de achtste finales, moet de analist niet lang nadenken.

Over de laatste groepswedstrijd valt gezien de uitslag (0-0) niet veel te zeggen. "Laat mij beginnen met het allerpositiefste: Simon Mignolet. Op twee pogingen - eentje voor rust, de andere erna - verijdelde hij een nederlaag. De Rode Duivel was dé grote man van deze campagne", aldus Snelders bij Sporza. Voorts zag de voormalige voetballer dat Leverkusen Club niet kon bedreigen en ook blauw-zwart niet aan veel kansen kwam.

Het Brugse bilan van deze hele groepsfase is dan weer indrukwekkend: in vijf van de zes matchen geen doelpunt geslikt en na vier duels zeker van de kwalificatie. Dat is bijzonder straf. Buiten die zware uitschuiver tegen Porto - wat kan gebeuren - legde onze landskampioen een geweldig parcours af. Het was een schitterende campagne. Uitzonderlijk zelfs voor het Belgische voetbal."

Groepswinnaar is Club niet geworden. Wat betekent dat voor de achtste finales? "Goh, ook in het andere scenario waren kleppers zoals Inter mogelijk in de volgende ronde. Al wat nu nog komt, is bonus. Voor mij mag er maandag een klepper uit de trommel komen. De kans op uitschakeling is sowieso reëel, dan liever een echte grote test."