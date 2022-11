Nielsen is trots op Club Brugge: "We mogen fier zijn dat we als underdog doorstoten"

Casper Nielsen mag zich in zijn eerste seizoen in de Champions League meteen klaarmaken voor de achtste finales: "100% voor gaan"

Nielsen, die de pers toesprak met de 'Man of the match-award' in zijn handen voelde toch een kleine ontgoocheling: "Ik sta hier toch met een vreemd gevoel. We zijn uiteraard blij met de kwalificatie maar het is zonde dat we geen groepswinnaar zijn geworden. Het team mag ongelofelijk trots zijn om als underdog toch door te stoten. Dit is mooi voor het Belgische voetbal. De vijf cleansheets bewijzen hoe ver iedereen voor elkaar wil gaan, die mindset moeten we meenemen naar de volgende ronde. Ik heb geen voorkeur, we zien wel wie we loten want we moeten er sowieso de volle 100% voor gaan."