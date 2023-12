Antwerp-Barça 2-1: Ditmaal telt hij wel! Janssen zet Great Old op voorsprong tegen Barcelona

90+1



Doelpunt van Barcelona





90

Gele kaart voor Ritchie De Laet





86

Nu moet hij toch in actie komen op een afstandsschot van Araujo. Maar de lage bal is niet hard genoeg en Butez klemt



84

Barça komt en Antwerp plooit terug, wat wil je ook met een 5-4-1. Maar Butez heeft nog niet al te veel werk gehad



80

Dit kwam maar net goed. Alderweireld wil een steekpass ontzetten maar doet dat tegen de rug van Vermeeren. Gelukkig komt er geen schot op doel uit voort



80

Chidera Ejuke

Kobe Corbanie





79

De drie punten vasthouden, dat is de opdracht nu. Er staat met Ilenikhena eigenlijk nog maar één aanvaller tussen de lijnen bij Antwerp



79

Vincent Janssen

George Ilenikhena





76

Sergi Roberto

Marc Casado





75

Bataille kan een botsende bal niet onder controle houden. Jammer want links was er veel ruimte



71

Alderweireld fungeert ditmaal als aangever. De kapitein kan voorzetten na een corner. Coulibaly klimt het hoogste maar kopt net over



71

Janssen verlegt het spel fantastisch richting Bataille. Die rukt op en wil dan de vrijstaande Ejuke bereiken in de 16 maar Araujo snijdt perfect de passlijn af



69

Gyrano Kerk

Jelle Bataille





68

Janssen toont hoe het moet. Hij loopt mee tot in de eigen 16 om Baldé het leven zuur te maken en dat lukt ook want de linksachter kan niet voorzetten



66

Redder De Laet

Pedri kapt een slidende Alderweireld uit en wil uithalen maar De Laet komt op het perfecte moment naar binnen geknepen om het schot te ontzetten



65

Ejuke ontfutselt Gundogan de bal en probeert Pena te lobben van zo'n 40 meter. Ambitieus en vrij onmogelijk want de doelman kon vanop zijn lijn toekijken hoe de bal op het dak van het doel landde



62

Wijndal en Cancelo gaan stevig in duel wanneer die tweede de 16 wil induiken. Hoewel Wijndal al op scherp staat, trekt hij niet terug maar verdedigt hij wel enorm goed



60

Fermin Lopez

Pedri





60

Oriol Romeu

Ilkay Gündogan





60

Héctor Garcia Fort

Joao Pedro Cavaco Cancelo





59

Wat een gek openingskwartier van de tweede helft hebben we al gezien in Deurne-Noord! Xavi besluit om in te grijpen en laat enkele spelers invallen die normaal in de basis starten



56



Doelpunt van Vincent Janssen (Alhassan Yusuf)

Nu zit hij wel! Geen VAR of scheidsrechter kan deze goal van Vincent Janssen afkeuren! Opnieuw leidt balveries van Romeu het doelpunt in. Yusuf denkt snel en speelt richting Janssen. Die controleert en trapt al vallend perfect in de verste hoek



55

Janssen gaat nogal theatraal neer in de 16 na contact met Fort. Geen strafschop



54

Gele kaart voor Sergi Roberto





54

En opnieuw naar de overkant waar Kerk kan doorlopen na een lange bal. Hij moet echter te ver uitwijken naar rechts door de meelopende Christensen. Uiteindelijk pakt Inaki Pena relatief eenvoudig



54

Krijgen we een rode kaart voor Sergi Roberto? De VAR is het aan het nakijken...

De VAR roept de Italiaanse scheidsrechter naar het scherm en Roberto mag van geluk spreken want hij krijgt enkel geel



53

Rode kaart voor Sergi Roberto

Sergi Roberto wil de bal terug veroveren op de rand van de 16 bij Keita maar gaat daarbij op de enkel van Keita staan



52

Yamal trapt op de lat!



50

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

Bijna opnieuw extase in het Bosuilstadion. Koundé gaat grondig de mist in op de pass van Vermeeren richting Janssen waardoor de Nederlander van dichtbij scoort maar hij stond enkele centimeters buitenspel



49

De VAR is het doelpunt aan het checken...





49

Doelpunt van Vincent Janssen





48

Alderweireld komt net tekort om de pass richting Lewandowski te onderscheppen maar de Pool verliest het duel van Coulibaly aan de rand van de 16. Gevaar geweken



47

Fermin Lopez heeft een wereldgoal in gedachten en probeert van ver. De bal gaat ook ver over



46

Antwerp is er opnieuw aan begonnen en mag nu richting de eigen fans spelen. Inspireert het hen om te stunten?



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



43

Kerk en Janssen stonden klaar m te vertrekken maar Vermeeren kiest toch voor het passje opzij. Of stonden zijn ploegmaats toch al buitenspel?



42

Gele kaart voor Lamine Yamal





36

Een vermijdbaar tegendoelpunt voor Antwerp. Na de pech voor Vermeeren liep Antwerp wel terug maar door het kappen van Yamal kwam er ontzettend veel ruimte in het centrum vrij. Daar maakte een infiltrerende Ferran Torres maar al te graag gebruik van



35



Doelpunt van Ferran Torres Garcia (Lamine Yamal)

Wanneer er ruimte komt zijn ze o zo gevaarlijk. Vermeeren kan een terugkomende bal bij een corner niet verwerken en dus kan Barcelona omschakelen.Uiteindelijk komt het leer tot bij Yamal die de Antwerp-defensie met één pass het nakijken geeft. Vervolgens is het een koud kunstje voor Ferran Torres om af te werken



34

De jonge Héctor Garcia ontzet de bal wel maar gaat bij het vallen op de enkel van WIjndal staan. De Nederlandse linksachter heeft verzorging nodig



33

Lewandowski bereikt de achterlijn maar zijn voorzet is een makkelijke bal voor Jean Butez



28

Stond Janssen buitenspel? Uiteindelijk gaat de vlag wel omhoog maar hier had meer doelgevaar uit moeten komen voor Antwerp. Vermeeren durft niet uit te halen en legt nog eens breed richting Kerk. Die legt terug af maar de teruggekeerde Sergi Roberto vermijdt dat de youngster zijn tweede van de avond tegen de touwen kan knallen



27

De Laet maakt de overlap maar is gewoon te snel. Janssen, Vermeeren en Ejuke sprinten richting 16 maar komen te laat bij de voorzet van de rechtsachter



26

Combineren, combineren, combineren. Als het snel gaat, is het weergaloos om te zien. Maar op het gezapige tempo zoals nu, is hetgene dat Barcelona op de mat brengt wat inspiratieloos



24

Gele kaart voor Owen Wijndal





21

Alderweireld staat perfect opgesteld om een voorzet van Balde te blocken. Daarna komt Vermeeren in steun waardoor Antwerp zelfs nog een doeltrap afdwingt. "Tuur, Tuur, Tuur", rolt van de tribunes



18

Antwerp deed het de voorbije minuten ook op z'n Catalaans met een geduldige opbouw. Vincent Janssen had wellicht een schot in de winkelhaak in gedachten maar trapt wild over



16

Wijndal heeft er zin in vandaag. Niet voor de eerste keer smijt hij zich stevig in het duel met Yamal. Stevig, maar fair



15

Antwerp had in het openingskwartier amper 25% balbezit maar benutte dat wel optimaal. Een 1-0 voorsprong en 2 schoten op doel versus 0



12

Rustig blijven Jean. De Antwerpse doelman wil een terugspeelbal van Coulibaly wegtrappen maar de bal raakt eerst zijn steunbeen. Gelukkig kan hij onder druk van Yamal de bal nog voor de achterlijn wegtrappen



9

Opnieuw een goede kans van Antwerp! De Laet en Vermeeren combineren goed waardoor die eerste kan voorzetten. Janssen probeert te draaien en trappen met een hijgende Araujo in zijn rug. Uiteindelijk is het schot te zwak om Inaki Pena te bedreigen



7

Nu zet Barcelona hoog druk, onder meer met de 16-jarige Yamal. Hij zet ook voor maar vindt geen ploegmaat



5

Torres probeert met een hakje een ploegmaat aan te spelen maar gaat de mist in



2



Doelpunt van Arthur Vermeeren

Droomstart voor Antwerp! Uitgerekend Arthur Vermeeren die in Barcelona zo goed was zet de Great Old op voorsprong. Romeu speelt de bal veel te simpel kwijt aan de rand van de 16 onder druk van Yusuf. Vermeeren pikt op en knalt de 1-0 heerlijk in doel



1

Het lijkt te werken want Janssen snoept Lopez de bal af en zet voor. Doelman Inaki Pena staat klaar om de voorzet te onderscheppen maar gaat vooral naast de bal. Gelukkig voor hem staat er geen Antwerp-speler klaar omt e scoren



1

De bezoekers hebben de partij op gang getrapt in een sfeervol Bosuilstadion. Pept het de spelers op?