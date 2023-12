Wat een stunt! Ilenikhena bezorgt Antwerp in minuut 90+2 de overwinning tegen Barcelona

Antwerp heeft gedaan wat weinigen vooraf hadden durven voorspellen: winnen van Barcelona. De Great Old was gedurende de gehele partij gretiger dan Barcelona maar moest bijna met een gelijkspel tevreden zijn. Uiteindelijk zorgde Ilenikhena met de 3-2 voor de ontploffing op de Bosuil

Antwerp stond voor de loodzware opdracht om de Champions League-campagne niet puntenloos af te sluiten. Loodzwaar omdat ze dat thuis tegen Spaans landskampioen Barcelona moesten doen. Al zitten de Catalanen niet in hun beste vorm.

Gretig Antwerp

En dat werd meteen duidelijk toen Antwerp in de openingsminuten onder impuls van een vooruitstuwend publiek hoog druk ging zetten. Na twee minuten was het al meteen prijs. Romeu verspeelde de bal aan de rand van de 16. Vermeeren twijfelde niet en vuude het openingsdoelpunt langs Inaki Pena in doel. Een droomstart voor de Great Old.

© photonews

Er volgde als reactie geen storm richting het doel van Butez maar een geduldig combinerend Barcelona zoals we het van de Catalanen gewoon zijn. Al was het toch net iets te traag aangezien een gretig en sterk Antwerp amper ruimte weggaf. Vooral dankzij de driehoek Yusuf-Keita-Vermeeren op het middenveld.

© photonews

Gelijkmaker

De Great Old probeerde meermaals uit te breken op de counter en deed dat vaker met dreiging dan zonder. Al wordt elk foutje op dit niveau genadeloos afgestraft en dat bewees Barcelona met de 16-jarige Lamine Yamal.

Na een corner profiteerde Lamal van de vrijgekomen ruimte door met één kap en pass door het centrum Ferran Torres te bereiken. Die liet de enige kans van de Catalanen niet liggen en zette de 1-1 op het bord. Met 4 schoten versus 1 moest Antwerp allesbehalve onderdoen bij de rust.

Janssen twee keer

Wie dacht dat Antwerp een zware tweede helft tegemoet zou gaan, kwam bedrogen uit. Na één minuut werd mistasten van Araujo afgestraft door Janssen maar de Nederlandse spits stond nipt buitenspel. Ook aan de overkant trilden de netten. Niet van eeen doelpunt maar wel van een trap van Yamal die uiteen spatte op de deklat.

In de 56e minuut viel er dan toch een geldig doelpunt. Romeu liet zich opnieuw veel te makkelijk van de bal zetten. Yusuf zag Janssen vrijstaan en die trapte al vallend de 2-1 tegen de touwen. Opnieuw extase op de Bosuil.

© photonews

Xavi besloot om in te grijpen en bracht met Cancelo, Gundogan en Pedri drie reguliere basispelers erop. Die laatste was heel dicht bij de gelijkmaker toen hij Alderweireld uitkapte maar De Laet kon nog net redding brengen en het schot van dichtbij ontzetten.

Knotsgekke blessuretijd

Van Bommel besloot om alles dicht te gooien en met George Ilenikhena slechts één aanvallend ingestelde speler op het veld te zetten. Bijna waren de inspanningen tevergeefs wanneer Guiu in de blessuretijd de gelijkmaker in doel kopte na een vrije trap in Gündogan.

Maar wat je een Antwerp-speler en -supporter niet moet leren is dat je in de blessuretijd ook zelf kan scoren. Ilenikhena wachtte in de rug van de Barça-defensie en werd perfect aangespeeld door Bataille. De jonge aanvaller twijfelde niet en trapte de Bosuil in extase.