Xavi mocht het gaan uitleggen en reageert bijzonder geprikkeld na nederlaag tegen Antwerp: "Het slaat nergens op"

Barcelona-coach Xavi staat onder druk. Na de nederlaag tegen Girona volgde nu ook een afgang in Antwerpen. En over zijn selectie voor die wedstrijd bleef het achteraf gaan.

Normaal gezien zouden Ronald Araújo, Ilkay Gündogan en Robert Lewandowski zelfs niet in de selectie zitten, maar de drie waren er wel bij en Lewandowski stond zelfs aan de aftrap. Xavi gaf eerder aan dat hij die aanpaste onder druk van sportief directeur Deco en president Joan Laporta. Deco ontkende dat wel.

Maar Xavi zei het na de match nog eens: "Nee, het was in samenspraak, met zowel Deco als de president. Uiteindelijk hak ik dan de knoop door, ik bepaal. Jullie proberen spanning te creëren", aldus een geprikkelde Xavi tegen de pers.

"We hebben met de spelers gepraat en ze wilden deel uitmaken van het team. Robert vertelde me dat hij wilde spelen en Gündogan zei ook dat hij het team wilde helpen", ging Xavi verder.

Hij begint wel te voelen dat er druk op de ketel komt. "Ik maak me wel zorgen. We hebben een reeks negatieve resultaten. Het moet beter en we moeten kritisch zijn. Of dit de zwaarste fase is in mijn periode als Barcelona-coach? Nee. Er wordt spanning gecreëerd. Het slaat nergens op."