Antwerp sluit CL-campagne af met geweldige stunt, maar: "Ik vind niet dat Antwerp meer verdiende"

Antwerp heeft zijn Champions League-campagne afgesloten met een fantastische overwinning tegen FC Barcelona. Het eindigde daar wel, want de Great Old werd laatste in zijn groep met drie punten.

Oud-bondscoach René Vandereycken bekeek het hele plaatje van de campagne. Als je alles bij elkaar bekijkt, is dit een zeer leerrijke campagne geweest voor Antwerp", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Dat geldt voor iedereen binnen de club: het bestuur, de trainer, de spelers…"

Vandereycken vindt dat Antwerp niet meer had verdiend. "Het is misschien raar om te zeggen, maar ik vind dat Antwerp alles bij elkaar genomen ook niet meer verdiende dan dit. Niet dat het er nooit ingezeten heeft in de eerste vijf matchen, bij momenten zat er zéker meer in, maar ze hadden die momenten dan ook moeten grijpen."

Hij blijft wel positief over de club. Volgens de ex-bondscoach heeft Antwerp enorm veel bijgeleerd, en was dit te zien tijdens het duel tegen Barça. "Voor de match tegen Barcelona dacht ik: wat zou het beste zijn? Goed spelen in functie van het verdere verloop van de competitie? Of punten pakken, om van die nul af te zijn? Wel, ze hebben het allebei gedaan. Het lijkt erop dat ze de dingen die ze in de eerste vijf matchen geleerd hebben al meegenomen hadden naar deze match. Ze hebben dus zeer snel bijgeleerd. En dat is knap."