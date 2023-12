Transferexpert Fabrizio Romano ziet Arthur Vermeeren vertrekken: "Contact met Europese topclubs"

Het valt niet meer te ontkennen dat Arthur Vermeeren een goede carrière tegemoet kan gaan. De 18-jarige middenvelder staat op de radar van enkele grote clubs, ook Barcelona werd al meerdere keren genoemd.

Toen Vermeeren na de wedstrijd gevraagd werd naar zijn toekomst, loste hij niets. "Ik ben een Antwerp-speler nu", klonk het steeds. Maar nu heeft ook transferexpert Fabrizio Romano gezien dat de Rode Duivel een mooie transfer tegemoet zal gaan.

"Ik heb begrepen dat hij in 2024 vertrekt. Mogelijk in januari; of juli zeker. Zijn advocaat Sebastien Ledure spreekt met Europese topclubs", klinkt het op zijn X-pagina (Twitter).

⭐️🇧🇪 Arthur Vermeeren, on fire — goal vs Barça & MOTM Award.



2005 born talent makes top 🔟 players with most minutes played in top leagues.



🚨 Understand he’s set to leave in 2024. Possibly January; or July for sure.



His lawyer Sebastien Ledure, speaking to top European clubs. pic.twitter.com/SATGWeFNHt