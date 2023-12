Het ideale scenario? Patrick Goots zet vertrek van Vermeeren op de Bosuil in juiste perspectief

Eigenlijk wisten we het al en na FC Barcelona is het nog duidelijk. Het vertrek van Arthur Vermeeren bij Royal Antwerp FC komt heel dichtbij.

Zelf wilde hij er niet op ingaan na de match van Royal Antwerp FC tegen FC Barcelona in de Champions League, Mark van Bommel deed dat wel. Arthur Vermeeren is gewoonweg niet te houden op de Bosuil.

“In het ideale scenario doet Tuur het seizoen uit”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. “Als ik zie welke drive er nog in deze groep zit, dan ben ik ervan overtuigd dat Antwerp opnieuw voor de dubbel gaat meedoen. En dan zou het jammer zijn mocht Antwerp hem in de eindstrijd moeten missen. Met het EK dat er in de zomer aankomt, is het belangrijk dat Tuur blijft spelen. Die garantie heeft hij bij Antwerp.”

Vertrekt hij toch in de winterbreak, dan maakt Goots een opvallende vergelijking. “Dan hoop ik dat hij kiest voor een club, genre Borussia Dortmund, waar hij speelkansen zal krijgen. We weten allemaal hoe het Charles De Ketelaere, toch ook een Belgische supertalent, is vergaan sinds zijn vertrek bij Club Brugge in 2022. Tuur mag elders geen nummertje worden en moet zijn niveau kunnen blijven opkrikken.”