🎥 Arthur Vermeeren doet monden openvallen tegen FC Barcelona en vestigt meteen records

Arthur Vermeeren startte tegen FC Barcelona op de 10. Dit pakte zeer goed uit, want na één minuut en 16 seconden was het al prijs.

Na een verdedigende blunder kreeg Vermeeren de bal plots voor zijn voeten. Hij twijfelde niet en knalde de bal in de kortste hoek.

Dit doelpunt maakt van Vermeeren de jongste Belgische doelpuntenmaker in de Champions League met zijn 18 jaar en 309 dagen. Ook is hij de speler die het snelst ooit scoorde voor een Belgische ploeg op het kampioenenbal.

