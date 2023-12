Antwerp-spits Ilenikhena heeft grote toekomst voor zich en staat met zijn goal in geschiedenisboekjes van Champions League

De winnende goal van George Ilenikhena werd tot in de vroege uurtjes gevierd rond de Bosuil. Winnen van Barcelona doe je nu ook niet alle weken. De Franse spits bewees met zijn koelbloedigheid nogmaals dat Antwerp er goed aan deed om hem binnen te halen.

Er werd toch oven de wenkbrauwen gefronst toen Antwerp afgelopen zomer maar liefst 6 miljoen euro neertelde voor de toen 16-jarige spits aan Amiens. En van hem direct de back up maakte van Vincent Janssen. Maar ze bleken visionairs te zijn.

Ilenikhena scoorde de voorbije anderhalve maand maar liefst acht keer. Vier keer in de competitie, drie in de beker en nu eentje in de Champions League. Met die laatste komt hij nu trouwens in de geschiedenisboekjes van het toernooi, want hij is met zijn 17 jaar en 119 dagen de tweede jongste doelpuntenmaker ooit na... Ansu Fati van Barcelona.

Het zal zijn waarde nog naar boven jagen. Mark van Bommel geeft hem gestaag meer minuten en bereidt hem voor om ooit het stokje van Janssen over te nemen. Ze hebben er goud in handen op de Bosuil.