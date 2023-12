Logische zege tegen B-ploeg van Barcelona? Vandereycken velt zijn oordeel

Veel lof voor de stuntzege van Antwerp tegen Barcelona. Maar was het wel een echte stunt tegen een ploeg die al gekwalificeerd was en enkele grote namen aan de kant hield?

Royal Antwerp FC pakte in zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League uit met een fantastische overwinning tegen FC Barcelona. Achteraf werden de superlatieven bovengehaald.

The Great Old kwam snel op voorsprong. “Bij de beste teams ter wereld, zoals Barcelona, Manchester City en Bayern München, zie je wel vaker dat ze in het begin van de wedstrijd een doelpunt tegen krijgen”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

“De tegenstander is dan nog fris, maar ze kunnen het tempo waarmee ze aan de wedstrijd beginnen vaak niet volhouden. Ploegen als Barça matten hun tegenstander meestal af naarmate de wedstrijd vordert. Maar het enthousiasme dat Antwerp woensdagavond aan de dag legde was schitterend. Ze hebben mij verrast.”

Dit was voor Vandereycken niet zomaar een zege tegen het B-elftal van de Spaanse topclub. “Ze speelden een fantastische wedstrijd en creëerden meer gevaar dan Barcelona. Dat is straf. Barça speelde met een verzwakt elftal, maar een B-ploeg was het niet. Op voorhand waren ze nog steeds de favoriet.”