Sven Jaecques doet een bijzondere oproep over Paul Gheysens in stadiondossier Antwerp

Royal Antwerp FC won met 3-2 van FC Barcelona. Een delirium op de Bosuil, al zijn er ook nog altijd de nodige stadionzorgen.

De beelden van de overwinning van Royal Antwerp FC in de Champions League tegen FC Barcelona gingen de wereld rond. “Er was wel even een feestje na de match met uitbundige taferelen op het veld en nadien in de kleedkamer en in de loge. Maar dat was al bij al kort, want zondag is er al de competitiematch tegen Anderlecht. Tijd om te feesten is er niet echt”, zegt Sven Jaecques op ATV.

Al kwam het niet volledig te gebruiken stadion op die beelden ook weer in beeld. “We hebben het mooiste halve stadion van Europa, maar het blijft een half stadion. Als organisatie zijn we supersnel gegroeid en in zeven jaar tijd zijn we van tweede klasse opgeklommen naar het binnenhalen van de dubbel en deelname aan de Champions League. Dat vergt enorm veel aanpassingen aan uw infrastructuur en van uw mensen. Daar waren we eigenlijk niet klaar voor, maar dat betekent niet dat we de kansen niet met open armen hebben ontvangen.”

Het stadion blijft een heikel onderwerp, ook voor Sven Jaecques. “De voorbije maanden hebben we gezien dat het niet goed is, wanneer dit dossier in de media wordt besproken. Ik wil vragen dat de mensen vertrouwen in Paul Gheysens en de structuur van RAFC om te doen wat we al zeven jaar gedaan hebben en dus ook op vlak van de tribune.”