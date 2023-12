Spaanse kranten maken Barcelona helemaal af na nederlaag tegen Antwerp: "Schande!" en "Op intensiteit gepakt door zwakkere ploeg"

De Spaanse kranten zijn er niet goed van dat het grote Barcelona verloren heeft op de Bosuil. Nota bene bij het 'kleine' Antwerp dat nog geen punt kon pakken in de Champions League. Het gif druipt van de pennen.

Mundo Deportivo

“Bij de 2-1 van Antwerp werd Romeu nog maar eens de verpersoonlijking van de kwetsbaarheid van dit Barça. Hij ging opnieuw zwaar in de fout: Yusuf ging ervandoor met zijn portefeuille op de rand van de zestien en bediende Janssen, die Antwerp op voorsprong schoot. Romeo greep zich naar het haar.”

“Barça leek zijn hachje nog te redden met de late gelijkmaker, maar na defensieve fouten tekende Ilenikhena voor de 3-2. De Bosuil beleefde een historische avond, het team en de fans waren op de afspraak. Een groot contrast met Barcelona.”

Sport

“Wat Barça heeft gedaan op het veld, voor, tijdens en na een onbeduidende wedstrijd, kan alleen maar worden bestempeld als een soort collectieve zelfmoord. Barça heeft er in zijn geschiedenis al wel wat meegemaakt. Dit is er één van."

"Dit is een nederlaag die verder gaat dan het scorebord. Het is voorbij. Het is een kwestie van tijd. Wat een schande voor de club. Zelfs Guiu’s ultieme gelijkmaker kan deze zieke ploeg niet genezen, want daarna zorgden de Belgen nog voor de ‘finishing touch’."

“Het Bosuilstadion lijkt op een oud Engels stadion. De zijtribune, de tegenhanger van de hoofdtribune, is in 1923 uit hout gebouwd en staat om veiligheidsredenen leeg, waardoor het veld een zielloze uitstraling kreeg. Conclusie: het Bosuilstadion is net als Barça in aanbouw. Geen sarcasme."

AS

“Het team van Xavi is nog steeds verdwaald in een labyrint waaruit het maar niet lijkt uit te geraken. De ploeg is een ruïne, niet in staat de rug te rechten en door de vele tegenstrijdige berichten zijn de vooruitzichten somber. Xavi bevindt zich in een heel delicaat moment. Het zal tijd kosten om de ramp van Antwerpen te vergeten.”

“En niet alleen vanwege de uitslag. De problemen zitten dieper en niemand kan ze nog verbergen met excuses. FC Barcelona heeft het merkwaardige vermogen om onbelangrijke of zelfs feestelijke wedstrijden in grote problemen te veranderen. De wedstrijd tegen Antwerp is daar een duidelijk voorbeeld van.”

Marca

“Er stond niets meer op het spel en Barça is nog steeds groepswinnaar, maar de nederlaag tegen Antwerp bevestigde nog maar eens dat Barcelona erop achteruit gaat. Het is eigenlijk beter om niet te praten over deze wedstrijd."

"Antwerp, dat nog niet één punt had kunnen pakken, klopte een Barcelona voor wie deze match schijnbaar niets betekende. Ze werden gepakt op intensiteit door een zwakkere ploeg.”

“De troepen van Van Bommel wilden met een positief gevoel afscheid nemen van de Champions League en verrasten Barça met een hoog tempo en een overweldigende druk. Antwerp kon afzien en hield stand. Barça leek alsnog de meubelen ietwat te redden, maar dat was buiten Ilenikhena gerekend. Er is iets grondig mis in Barcelona.”