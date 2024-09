🎥 Club Brugge houdt lang gelijke tred, maar kraakt helemaal in het slot tegen Borussia Dortmund

Club Brugge heeft in zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren tegen Borussia Dortmund. Blauw-zwart hield lang gelijke tred, maar slikte in het slot nog drie goals.

Na een jaartje afwezigheid was Club Brugge er opnieuw bij in de Champions League. De eerste van acht tegenstanders was niet de minsten, want blauw-zwart ontving met Borussia Dortmund de verliezend finalist van enkele maanden geleden.

De Duitsers begonnen ook goed aan de wedstrijd. Na vier minuten kon Malen een voorzet binnenlopen, maar de Nederlander raakte de bal verkeerd en trapte toch nog naast. Club ontsnapte aan een vroege achterstand.

Blauw-zwart had echter ook zelf kunnen scoren na tien minuten. Een ingestudeerde corner van De Cuyper bleef in de zestien hangen en Vetlesen knalde van dichtbij op de onderkant van de lat. Club herstelde daarna het evenwicht.

Skov Olsen zorgde voor het meeste gevaar, maar doelman Kobel echt op de proef stellen lukte niet. Dortmund kon Mignolet ook niet in de problemen brengen en dus stond het bij de rust logischerwijze ook 0-0.

Stevige nederlaag voor Club in tweede helft

In de tweede helft ging het opnieuw snel op en neer, maar echt grote kansen bleven uit. Vanaken en Tzolis knalden naast het doel van doelman Kobel, Club was de beter ploeg. Dortmund voetbalde geen enkele kans bij elkaar tot de 75ste minuut.

Tot Gittens plots te veel ruimte kreeg op links en mocht trappen. De bal week nog af op Sabbe en Ordonez en verdween in de verste hoek in doel. Club was daarna wat aangeslagen en Gittens scoorde ook nog de 0-2 nadat hij opnieuw te veel ruimte kreeg.

Guirassy trapte in de toegevoegde tijd nog een penalty binnen na een fout van Mechele. Club Brugge begint zo aan zijn nieuwe campagne in de Champions League met een zure nederlraag. Blauw-zwart moet zich snel herpakken, zondag ontvangt het om 13u30 KAA Gent.

Soms willen ze er écht niet in! 😬❌ pic.twitter.com/L7IZnkivFu — Play Sports (@playsports) September 18, 2024