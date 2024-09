Bart Verhaeghe schaamt zich toch wel: "Maar ik blijf geduldig, ik heb elders 18 jaar moeten wachten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, is blij met de komst van de grote Europese ploegen naar Jan Breydel, maar niet met het kader waarin hij ze moet ontvangen. Hij schaamt zich zelfs voor het totaal verouderde stadion.

Verhaeghe krijgt van zijn Europese collega's telkens de vraag wanneer er een nieuw stadion zal komen. Spijtig genoeg moet hij hen het antwoord daarop schuldig blijven. Het dossier sleept al meer dan tien jaar aan.

“We zitten hier al voor de zevende campagne van de Champions League in een aftands oud Jan Breydel dat op is. Dat is niet oké en niet normaal", aldus Verhaeghe voor de camera's van VTM.

"Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd een nieuw en veel beter stadion kunnen bouwen. Niet alleen voor de kijkers, maar ook voor de omwonenden en onze samenleving. Daarvoor moet je sparen als een goede huisvader en financieel gezond zijn."

Telkens Club wil bouwen komt er echter tegenkanting van (een deel) de buurtbewoners. De financiën heeft blauw-zwart op orde, maar de toestemming laat al jaren op zich wachten. "Dat doen wij en dat zijn wij. Maar neen, het is niet alleen een kwestie van geld."

"Al blijf ik geduldig. Elders in het land heb ik 18 jaar moeten wachten om een project te kunnen uitvoeren... Kijk, het is voor de goeie zaak, dan heb ik er vertrouwen in dat het er ooit van zal komen.”