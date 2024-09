Na de 0-3 tegen Borussia Dortmund: Club-coach Nicky Hayen waarschuwt de Belgische ploegen

Club Brugge hield zich 75 minuten goed staande tegen Borussia Dortmund, maar kraakte nog in het slotkwartier. Coach Nicky Hayen ziet wel heel goede signalen voor de toekomst.

De beste kansen waren voor Club Brugge de eerste 75 minuten, de bal van Vetlesen tegen de lat had altijd binnen gemoeten. In de tweede helft had blauw-zwart Dortmund onder controle, tot Gittens twee keer toesloeg.

Coach Nicky Hayen was echter ook tevreden achteraf. "We hebben het Dortmund moeilijk gemaakt en ik ben blij met de manier waarop we gespeeld hebben. Als we dat de komende matchen opnieuw doen, kunnen we overal punten pakken."

"Als we efficiënter zijn, dan kunnen we zeker punten pakken", legde Hayen ook meteen de vinger op de wonde. "Je moet jezelf belonen als het moment er is en dat hebben we niet gedaan", stelde de Club-coach.

Hayen waarschuwt Belgische ploegen

De focus van Club Brugge gaat nu opnieuw naar de Belgische competitie. Zondag ontvangt Club al KAA Gent, volgende week vrijdag wacht de verplaatsing naar Charleroi. Hayen ziet de prestatie van tegen Dortmund als een waarschuwing naar de andere Belgische ploegen.

"Als we dit niveau kunnen doortrekken in de competitie, dan ziet het er heel positief uit. Dan gaat het voor elke Belgische ploeg heel lastig zijn om van ons te winnen. Nu was het 75 minuten, dat moeten we ook een volledige wedstrijd kunnen."