Simon Mignolet spreekt klare taal over zure nederlaag van Club Brugge: "Als je dát ziet..."

Club Brugge baalde na zijn eerste wedstrijd in de Champions League. Het kreeg in het slotkwartier nog drie goals om de oren, Simon Mignolet zag waar het verschil lag.

Simon Mignolet hield Club Brugge enkele keren recht in de eerste helft, maar moest zich in het slotkwartier dus ook nog drie keer omdraaien. Gittens scoorde twee keer nadat hij te veel ruimte kreeg, Guirassy maakte de 0-3 vanop de stip.

"We hadden het grotendeels onder controle, maar als je ziet wie zij nog konden inbrengen... Die invallers maken het verschil", zei Mignolet. Maar Club had ook zelf zijn kansen moeten afwerken, vindt Mignolet ook.

"We hebben goed gepresteerd en als wij eerst hadden gescoord, dan hadden wij in het slot kunnen counteren. Dat kon Dortmund nu doen, daardoor is de score nog overdreven in het slot."

Mignolet onthoudt vele kansen voor Club

De tegengoals vielen volgens Mignolet te makkelijk. "Maar als je 70 minuten tegen zo'n tegenstander speelt, dan wordt je ook afgemat. En dan is het niet makkelijk om tegen iemand zoals Gittens te komen."

Mignolet onthoudt ook positieve zaken. "We mogen heel tevreden zijn met onze wedstrijd. Het voetbal was heel erg goed en we hebben kansen gecreëerd. Alleen moeten we onze momenten pakken. Dan zat zelfs een overwinning erin."