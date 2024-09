Eén speler van Club Brugge maakte grote indruk: "Die gaat naar een grotere club"

Club Brugge heeft er heel goed aan gedaan om Raphael Onyedika niet te laten vertrekken. De Nigeriaanse middenvelder maakte grote indruk tegen Borussia Dortmund.

Club Brugge kon 75 minuten lang zijn voet naast topclub Borussia Dortmund zetten. En dat had in grote mate te maken met de rol van Onyedika. Die was amper van de bal te zetten en vond de juiste oplossingen.

Dortmund-trainer Nuri Sahin: "We wisten dat het spel van Club verloopt via Raphael Onyedika, maar we slaagden er niet in hem te neutraliseren", klonk het ook bij hem lyrisch.

In de studio van VTM waren de analisten ook heel lovend. Een week geleden kwam Galatasaray nog aankloppen voor Onyedika, maar Club hield het been stijf. Terecht. Als hij zo verder blijft spelen, dan die transferprijs alleen maar de hoogte ingaan en dan zal er een betere club voor hem komen dan Galatasaray", aldus Frank Boeckx.

Ook Ruud Vormer was onder de indruk. "Die jongen heeft bijna alles goed gedaan. Ik heb echt genoten van hem. Als hij zo stappen blijft maken, dan kan hij naar een grotere club dan Club Brugge."

Marc Degryse zag de middenvelder domineren. "Ik denk dat ze er goed aan hebben gedaan om hem te houden. Hij was de beste Bruggeling. Hij deed alles goed: defensief en offensief."