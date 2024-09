Hein Vanhaezebrouck heeft erg mooie woorden voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft woensdagavond met 0-3 verloren van Borussia Dortmund. Die score had er echter heel anders uit kunnen zien als blauw-zwart zijn kansen afmaakte.

Club Brugge was het grootste deel van de wedstrijd beter dan Borussia Dortmund. Opvallend, aangezien de Duitse ploeg afgelopen seizoen nog de finale speelde tegen Real Madrid.

Er kan verder gebouwd worden op de prestatie van woensdag, al moeten de kansen wel worden afgemaakt. Hein Vanhaezebrouck zag in ieder geval dat Nicky Hayen het erg goed aanpakte.

"Hayen scoorde punten. Hij zette het Brugse blok hoger dan hij doorgaans in de Jupiler Pro League doet. Daardoor kon Dortmund een van hun sterke punten, tussen de lijnen spelen, niet uitbuiten. Alleen toen Club echt werd gedwongen om in te zakken, zakten ze ook in", begon hij bij Het Nieuwsblad.

De problemen waarmee Club kampte tijdens de eerste helft, werden tijdens de rust ook goed opgelost. "Het was gedurfd om hoger te spelen maar dat hebben ze goed gedaan. Ook de aanpassingen van Hayen tijdens de rust waren goed. Omdat Adeyemi minder op de flank bleef, liet Hayen na de rust Skov Olsen hoger staan want Seys schoof door naar die linksachter Bensabaini en Ordonez nam de meer centraal opererende Adeyemi voor zijn rekening."

"Door die ingreep met Seys werd Club na rust ook gevaarlijker en dominanter. In de eerste helft moest Skov Olsen nog regelmatig terugvallen en zelfs rechtsachter spelen. Hij deed dat goed. Maar zoals het na de rust ging, was het beter", besluit Vanhaezebrouck.