Nicky Hayen vol lof over uitblinker bij Club Brugge: "Als je dat allemaal ziet..."

Club Brugge leverde een degelijke prestatie tegen Borussia Dortmund, met ook enkele uitblinkers. Onder meer middenvelder Raphael Onyedika haalde opnieuw een hoog niveau.

Zo'n tien dagen geleden leek Raphael Onyedika nog op weg naar de uitgang bij Club Brugge. De Nigeriaanse international had een voorstel van de Turkse topclub Galatasaray op zak en had ook oren naar een vertrek.

Club Brugge kon zelf geen vervanger meer halen en veegde het voorstel van tafel. De landskampioen had Onyedika nodig in de Champions League en tegen Borussia Dortmund werd ook duidelijk waarom

Onyedika haalde nog eens een bijzonder hoog niveau, een niveau dat Club Brugge op bepaalde momenten zelfs overstijgt. Het doet de vraag rijzen waarom Onyedika niet veel eerder een aanbieding heeft gekregen deze zomer.

Hayen over kwaliteiten van Onyedika

Nicky Hayen was uiteraard tevreden dat Onyedika wel nog altijd rondloopt op Jan Breydel. "Ik ben blij", lachte de coach van Club Brugge. "Man van de match is overdreven, maar als je ziet welke impact hij had."

"Zowel in balbezit als in balverlies is hij op dit moment een heel belangrijke speler voor ons, op de manier waarop wij spelen. Dat was ook vorig seizoen zo in de play-offs. Hij maakt andere spelers beter."

Toch speelde Onyedika niet altijd op een hoog niveau sinds hij bij Club is. "Dat kan aan de trainer liggen, die net iets anders van hem vraagt. Wij weten hoe goed hij is in balbezit, maar je weet dat er een foutje kan insluipen. Dat is ook iets wat je als coach vraagt, om dat risico te nemen."