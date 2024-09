Gustaf Nilsson bleef positief, ondanks moeilijke match: "De oorlog is nog niet voorbij"

Gustaf Nilsson had geen opvallende wedstrijd, maar probeerde zich nuttig te maken voor zijn team. Hoewel hij niet echt zijn stempel kon drukken, presteerde hij beter dan zijn vervanger Ferran Jutgla, die een bleke indruk achterliet.

"We hadden het in de eerste helft moeten afmaken, want we kregen de kansen", erkende Nilsson na afloop. "Het verschil was dat zij hun kansen benutten en wij niet. Op dit niveau moet je lef tonen en niet twijfelen. We speelden goed, maar waren vandaag niet efficiënt genoeg."

Nilsson merkte op dat hij weinig aan de bal kwam, maar dat hij dat had verwacht. "Er stonden twee grote verdedigers om me heen, het was moeilijk, maar ik deed wat ik kon. Nogmaals, ik vond niet dat er echt een groot niveauverschil was."

"Zij waren gewoon koelbloedig in de afwerking, wij helaas niet. Het was een evenwichtige wedstrijd, maar dit soort Europese topclubs staan erom bekend in de slotfase toe te slaan, en dat is nu opnieuw gebleken."

Ondanks de nederlaag bleef Nilsson optimistisch over de kansen van zijn team in Europa. "Dit was een verloren veldslag, maar de oorlog is nog niet voorbij. We hebben laten zien dat we overal kunnen meedoen. Nu focussen we ons eerst weer op de competitie, maar net zoals tegen Dortmund, zullen we later in de andere Europese wedstrijden weer voor de winst gaan. We blijven geloven dat het mogelijk is."

Volgens Nilsson gaf de 0-3 eindstand geen recht aan het werk van zijn team. "De uitslag weerspiegelt niet wat er op het veld is gebeurd. We geloven nog steeds dat we kunnen meedoen, en deze wedstrijd zal ons sterker maken voor de toekomst."