Maxim De Cuyper zegt waar het fout liep voor Club Brugge: "Maar dat hebben we wel getoond"

Club Brugge heeft tegen Borussia Dortmund lang stand gehouden, maar toch nog zwaar verloren. Maxim De Cuyper was dan ook logischerwijze teleurgesteld achteraf.

Club Brugge ontsnapte na tien minuten aan de openingsgoal van Malen, maar had na tien minuten ook zelf op voorsprong kunnen staan. Vetlesen knalde van dichtbij tegen de onderkant van de lat, de grootste kans voor Club.

Daarna kreeg Club nog enkele kansen, in de tweede helft hield het Dortmund tot de 75ste minuut van het creëren van kansen. Tot Gittens, tot twee keer toe, te veel ruimte kreeg en scoorde. Guirassy zorgde vanop de stip voor de overdreven 0-3.

Club scoort niet, Dortmund wel

Maxim De Cuyper beseft dan ook dat het anders had kunnen lopen. "Als wij onze momenten kunnen pakken, dan kunnen wij in het slot counteren in plaats van zijn. Dat zat een beetje tegen vandaag", zei hij achteraf."

"Zij scoren wel en daardoor moeten wij meer risico nemen en ruimte weggeven. Het is dan ook jammer dat wij die eerste goal niet maken, zeker omdat we in de tweede helft de controle ook hadden", stelde De Cuyper.

"We hebben getoond dat we niets te verliezen hadden. We hebben getoond wie we waren. En ik hoop dat we dat nog een hele campagne kunnen doen. Het is zuur dat we verliezen, maar daar kunnen we nu niets meer aan veranderen."