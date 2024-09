Hein Vanhaezebrouck ziet dat Club Brugge goud in handen heeft: "Die gaan ze niet kunnen houden, hij was heel sterk en dat heeft Europa ongetwijfeld gezien"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Borussia Dortmund. Het werd 0-3, al had de score er ook heel anders kunnen uitzien. Hein Vanhaezbrouck zag een uitblinker op het middenveld bij blauw-zwart.

Club Brugge speelde een goede wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Er kwamen enkele grote kansen om op voorsprong te komen, met name de bal op de lat van Hugo Vetlesen.

Er zat meer in, maar de kansen werden niet afgewerkt. Hein Vanhaezebrouck zag ook dat het goed was en wist er enkele uitblinkers uit te pikken.

"Mignolet was beter dan zijn concurrent Kobel omdat die te weinig echt groot werk kreeg. Dat ene schot in die scrimmage na de hoekschop duwde hij dan nog niet goed weg. Pas op, een goede keeper hoor maar Mignolet kon zich meer onderscheiden", begint hij met veel lof over de Brugse doelman bij Het Nieuwsblad.

"Ordoñez was de beste verdediger en ook Seys deed het goed. Ordoñez stak erbovenuit. Hij maakte altijd de goede keuzes, won veel duels en goede inspeelpassen", gaat hij verder.

Maar voor Vanhaezebrouck zijn man van de match moeten we naar het middenveld kijken. "De beste man op het veld was middenvelder Onyedika. Outstanding. Groots. Die gaan ze na dit seizoen niet kunnen houden. Hij was heel sterk en dat heeft Europa ongetwijfeld gezien."