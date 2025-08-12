Datum: 12/08/2025 19:30
Competitie: Champions League
Speeldag: Ronde 3
Stadion: Jan Breydel

LIVE Club Brugge virtueel uitgeschakeld aan de rust tegen Salzburg

Club Brugge verdedigt in eigen huis een kleine voorsprong tegen Salzburg. Plaats blauw-zwart zich voor de laatste voorronde van de Champions League?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Live door Jeroen Deheegher
Discussieer live mee! Lees 44 reacties...
45+20
Club Brugge - Red Bull Salzburg


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
45
 Vermant naast!
Reis gooit de bal goed in de zestien, Vermant kopt goed richting de tweede paal maar de baal gaat nipt naast. Dit was een goede mogelijkheid voor Club.
42

Goal 		Doelpunt van Edmund Baidoo (Stefan Lainer)
Nu is het wel prijs. Baidoo krijgt bij een voorzet veel te veel ruimte in de zestien en kan met een halve omhaal de 0-2 binnentrappen. Club is op dit moment uitgeschakeld.
41
 Kjaergaard neemt verrassend de vrije trap voor zijn rekening, zijn poging zoeft een halve meter naast.
40
 Bij Club talmen ze te lang om een bal weg te trappen achteraan. Reis maakt uiteindelijk een overtreding net voor het halve maantje, Salzburg krijgt een vrije trap op een gevaarlijke plaats.
37
 Tzolis komt naar binnen en zoekt de opening, maar zelfs een afgeweken bal pakt Schlager. Vermant glijdt weg bij de herneming, Seys was een betere optie geweest.
36
 Reis neemt de derde corner kort en krijgt die dan terug. Hij wacht echter te lang en zijn voorzet mislukt ook, waardoor Schlager kan oprapen aan de eerste paal.
35
 Opnieuw een corner voor Club, die door Salzburg wordt weggekopt. Spileers dropt de bal in de zestien, via een Oostenrijks been gaat de bal over.
34
 Reis zoekt het hoofd van Mechele bij de corner, hij gaat net onder de bal door.
33
 Tzolis net niet!
Opnieuw een aanval van Club met Tzolis als eindstation. De Griek viseert de verste hoek, Schlager duwt nog in corner.
32
 De Bosnische scheidsrechter loopt bij een aanval van Club even in de weg van Reis.
31
 Nene Dorgeles wordt gevonden in de zestien, maar zijn controle is niet goed genoeg. Mignolet kan oprapen.
29
 Even schrikken
MIgnolet gaat goed plat op een poging van Kjaergaard, de herneming van Diabate gaat in het zijnet. De netten trillen even, maar de bal zat er niet in.
28
 Tzolis zet voor, Vermant gaat net onder de bal door. Bij de tweede paal komt Forbs een teen tekort om binnen te tikken.
25
 Salzburg heeft de controle, Club Brugge heeft het moeilijk om over de middenlijn te komen.
23
 Halfweg de eerste helft en er is een korte drankpauze, het is nog altijd 26 graden in Brugge.
21
 Bidstrup gaat hangen aan Forbs, maar laat verder spelen. De Portugees maakt een zelfde soort overtreding en kijgt dan wel de fout tegen.
19
 Daar is de reactie van Club Brugge. Vermant krijgt de bal voor doel, Forbs trapt vanuit een scherpe hoek naast.
18

Goal 		Doelpunt van Jacob Rasmussen (Maurits Kjaergaard)
Donderslag bij heldere hemel in Brugge. Kjaergaard legt een vrije trap op het hoofd van Rasmussen, de verdediger kopt via de paal de bal binnen. Club moet achtervolgen.
15
 Spileers kan koppen op de hoekschop, doelman Schlager trapt de bal weg.
14
 Daar is Tzolis nog eens. Nu zoekt hij de korte hoek met links, Schlager duwt in corner.
13
Club Brugge - Red Bull Salzburg
11
 Daar is Club nog eens. Tzolis zoekt zijn rechter en viseert de verste hoek, de bal gaat een metertje naast.
10
 Vanaken op Schlager!
Reis stuurt Forbs diep op rechts en die maakt de goede beslissing. Hij wacht tot Vanaken is aangesloten en speelt hem aan op de rand van de zestien, de kapitein van Club trapt op de doelman van Salzburg. Zijn poging was te centraal.
7
 Salzburg verdedigt niet goed en Vermant kan de bal veroveren in de zestien. Hij probeert nog Tzolis te bereiken, maar er zit een Oostenrijks been tussen.
7
 Baidoo verovert de bal en loopt richting de zestien. Hij legt dan breed richting een ploegmaat, maar die staat er niet. Club Brugge kan opruimen.
5
 Forbs probeert op rechts voor te zetten, maar geraakt niet voorbij zijn man.
3
 De bal gaat op de rand van de zestien naar Nene Dorgeless, maar hij trapt een gat in de lucht.
2
 Salzburg komt ook een eerste keer in de zestien van Club, de Oostenrijkers dwingen een corner af.
2
 Eerste keer Forbs
Forbs wordt een eerste keer diep gezocht, maar de verdediging van Salzburg keert net op tijd terug om zijn schot ongevaarlijk te maken.
1
 Club Brugge - Red Bull Salzburg: 0-0
19:28
 Eerste basisplaats voor Forbs
Nicky Hayen: "We willen met Forbs snelheid en diepgang creëren vanaf de eerste minuut, want we verwachten dat zij direct druk gaan zetten."
19:26
 Club Brugge verdedigt een 0-1 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Salzburg. Als Club doorstoot, wacht wellicht Rangers in de laatste voorronde. Bij een uitschakeling mag Club meteen naar de League Phase van de Europa League.
Club Brugge: Ludovit Reis - Christos Tzolis - Carlos Forbs - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys
Bank: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe

Red Bull Salzburg: Alexander Schlager - Jacob Rasmussen - Aleksa Terzić - Soumaila Diabate - Yorbe Vertessen - Maurits Kjaergaard - Mads Bidstrup - Edmund Baidoo - Stefan Lainer - Joane Gadou - Dorgeles Nene
Bank: Mamady Diambou - Petar Ratkov - Kerim-Sam Alajbegović - Adam Daghim - Tim Trummer - Nikola Šarčević - Enrique Aguila - Jannik Schuster - Salko Hamzić

Club Brugge Club Brugge
  Speler
6 Reis Ludovit  
8 Tzolis Christos  
9 Forbs Carlos  
14 Meijer Bjorn  
15 Onyedika Raphael  
17 Vermant Romeo  
20 Vanaken Hans  
22 Mignolet Simon  
44 Mechele Brandon  
58 Spileers Jorne  
65 Seys Joaquin  
  Bank
2 Romero Zaid  
7 Tresoldi Nicolò  
10 Vetlesen Hugo  
11 Sandra Cisse  
16 Van Den Heuvel Tristan  
19 Nilsson Gustaf  
25 Stankovic Aleksandar  
29 Jackers Nordin  
41 Siquet Hugo  
62 Audoor Lynnt  
64 Sabbe Kyriani  

Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
  Speler
1 Schlager Alexander  
2 Rasmussen Jacob  
3 Terzić Aleksa  
5 Diabate Soumaila  
11 Vertessen Yorbe  
14 Kjaergaard Maurits A  
18 Bidstrup Mads  
20 Baidoo Edmund  
22 Lainer Stefan A  
23 Gadou Joane  
45 Nene Dorgeles  
  Bank
15 Diambou Mamady  
21 Ratkov Petar  
27 Alajbegović Kerim-Sam  
28 Daghim Adam  
37 Trummer Tim  
41 Šarčević Nikola  
43 Aguila Enrique  
44 Schuster Jannik  
92 Hamzić Salko  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd
LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

Club Brugge verdedigt in eigen huis een kleine voorsprong tegen Salzburg. Plaats blauw-zwart zich voor de laatste voorronde van de Champions League.

Na de krappe 0-1 zege in Salzburg won Club Brugge de Brugse derby, maar echt veel vertrouwen deed het niet op. In de eerste helft was Cercle Brugge een pak beter, het kon alleen geen enkele kans afmaken. 

Zo zal Club Brugge zeker niet aan zijn terugwedstrijd mogen beginnen tegen Salzburg, want ook vorige week toonden de Oostenrijkers zich gevaarlijk, voor de Belgische spits Yorbe Vertessen liet zich enkele keren zien. 

Voert Hayen enkele wissels door tegen Salzburg?

Ordonez trainde maandag mee, maar zit niet in de selectie. Dat is wel het geval voor spits Gustaf Nilsson, die kampte met problemen aan zijn achillespees. Skoras ligt nog altijd in de lappenmand.

Er worden wel enkele wissels verwacht van Hayen in vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle. Siquet verhuist wellicht naar de bank voor Sabbe met Seys op de linkerflank, Reis en Onyedika staan wellicht weer op het middenveld in de plaats van Stankovic en Vetlesen. 

Vooraan is Carlos Forbs opnieuw fit, hij was afgelopen week ziek. Het experiment met Cisse Sandra op de flank mislukte, de Portugees zal wellicht voor het eerst in de basis staan bij blauw-zwart en moet gevaarlijk worden op de counter. 

Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

06/08 27

Achter de schermen van Club Brugge is het allesbehalve rustig. Terwijl de ploeg zich opmaakt voor het cruciale duel tegen Salzburg in de derde voorronde van de Champions Le...

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

06/08 7

Club Brugge heeft de heenwedstrijd van de derde voorronde voor de Champions League met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Red Bull Salzburg. Club speelde niet g...

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

06/08 4

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Salzburg. Coach Nicky Hayen was tevreden, maar had ook nog puntjes van kritiek.

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

06/08 6

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Salzburg. Doelman Simon Mignolet was opnieuw belangrijk met enkele reddingen.

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

07/08 12

Club Brugge pakte woensdag een belangrijke overwinning tegen Salzburg. Al was het geen topwedstrijd van blauwzwart.

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

07/08 10

Romeo Vermant scoorde het doelpunt van Club Brugge in Salzburg. Het was zijn eerste goal van het seizoen voor de aanvaller van blauwzwart.

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

07/08 6

Club Brugge deed woensdag in Salzburg een gouden zaak door met 0-1 te gaan winnen. Een topgoal van Romeo Vermant maakte het verschil, maar... dat Simon Mignolet de meubelen...

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

11/08 5

Analist Marc Degryse steekt zijn bezorgdheid over Club Brugge niet onder stoelen of banken. Tegen Cercle vond hij blauw-zwart in de eerste helft veel te slap.

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

11/08 2

Club Brugge staat op het punt een beslissing te nemen omtrent de toekomst van de Zuid-Afrikaanse vleugelaanvaller Shandre Campbell. Volgens Transferfeed wordt overwogen om ...

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

11/08 3

Club Brugge speelt dinsdagavond de terugwedstrijd tegen RB Salzburg in de derde voorronde van de UEFA Champions League. Trainer Nicky Hayen had op zijn persconferentie nieu...

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

11/08

Christos Tzolis blijft ook dit seizoen een cruciale pion in het elftal van Club Brugge. Ondanks zijn uitstekende prestaties wijst coach Nicky Hayen op een belangrijk aandac...

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

08:00 9

Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-0 voorsprong uit de wedstrijd op bezoek bij Red Bull Salzburg. Er staat dan ook bijzonder veel op het spel, want de vetpotten en h...

Champions League

 Ronde 3
Malmö FF Malmö FF 0-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Shkendija 79 Shkendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 Club Brugge Club Brugge
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 5-1 Shkendija 79 Shkendija 79
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-1 Feyenoord Feyenoord
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 4-0 Malmö FF Malmö FF
Pafos FC Pafos FC 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Club Brugge Club Brugge 0-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 0-0 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 21:00 Nice Nice
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved