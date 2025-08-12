LIVE Club Brugge virtueel uitgeschakeld aan de rust tegen Salzburg

|
|
Live door Jeroen Deheegher
|
Discussieer live mee!
Lees 44 reacties...
|
45+20
|
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
|
45
|
We krijgen 1 minuten blessuretijd.
|
45
|
Vermant naast!
Reis gooit de bal goed in de zestien, Vermant kopt goed richting de tweede paal maar de baal gaat nipt naast. Dit was een goede mogelijkheid voor Club.
|
42
|
Doelpunt van Edmund Baidoo (Stefan Lainer)
Nu is het wel prijs. Baidoo krijgt bij een voorzet veel te veel ruimte in de zestien en kan met een halve omhaal de 0-2 binnentrappen. Club is op dit moment uitgeschakeld.
|
41
|
Kjaergaard neemt verrassend de vrije trap voor zijn rekening, zijn poging zoeft een halve meter naast.
|
40
|
Bij Club talmen ze te lang om een bal weg te trappen achteraan. Reis maakt uiteindelijk een overtreding net voor het halve maantje, Salzburg krijgt een vrije trap op een gevaarlijke plaats.
|
37
|
Tzolis komt naar binnen en zoekt de opening, maar zelfs een afgeweken bal pakt Schlager. Vermant glijdt weg bij de herneming, Seys was een betere optie geweest.
|
|
36
|
Reis neemt de derde corner kort en krijgt die dan terug. Hij wacht echter te lang en zijn voorzet mislukt ook, waardoor Schlager kan oprapen aan de eerste paal.
|
35
|
Opnieuw een corner voor Club, die door Salzburg wordt weggekopt. Spileers dropt de bal in de zestien, via een Oostenrijks been gaat de bal over.
|
34
|
Reis zoekt het hoofd van Mechele bij de corner, hij gaat net onder de bal door.
|
33
|
Tzolis net niet!
Opnieuw een aanval van Club met Tzolis als eindstation. De Griek viseert de verste hoek, Schlager duwt nog in corner.
|
32
|
De Bosnische scheidsrechter loopt bij een aanval van Club even in de weg van Reis.
|
31
|
Nene Dorgeles wordt gevonden in de zestien, maar zijn controle is niet goed genoeg. Mignolet kan oprapen.
|
29
|
Even schrikken
MIgnolet gaat goed plat op een poging van Kjaergaard, de herneming van Diabate gaat in het zijnet. De netten trillen even, maar de bal zat er niet in.
|
28
|
Tzolis zet voor, Vermant gaat net onder de bal door. Bij de tweede paal komt Forbs een teen tekort om binnen te tikken.
|
25
|
Salzburg heeft de controle, Club Brugge heeft het moeilijk om over de middenlijn te komen.
|
23
|
Halfweg de eerste helft en er is een korte drankpauze, het is nog altijd 26 graden in Brugge.
|
|
21
|
Bidstrup gaat hangen aan Forbs, maar laat verder spelen. De Portugees maakt een zelfde soort overtreding en kijgt dan wel de fout tegen.
|
19
|
Daar is de reactie van Club Brugge. Vermant krijgt de bal voor doel, Forbs trapt vanuit een scherpe hoek naast.
|
18
|
Doelpunt van Jacob Rasmussen (Maurits Kjaergaard)
Donderslag bij heldere hemel in Brugge. Kjaergaard legt een vrije trap op het hoofd van Rasmussen, de verdediger kopt via de paal de bal binnen. Club moet achtervolgen.
|
15
|
Spileers kan koppen op de hoekschop, doelman Schlager trapt de bal weg.
|
14
|
Daar is Tzolis nog eens. Nu zoekt hij de korte hoek met links, Schlager duwt in corner.
|
13
|
|
11
|
Daar is Club nog eens. Tzolis zoekt zijn rechter en viseert de verste hoek, de bal gaat een metertje naast.
|
10
|
Vanaken op Schlager!
Reis stuurt Forbs diep op rechts en die maakt de goede beslissing. Hij wacht tot Vanaken is aangesloten en speelt hem aan op de rand van de zestien, de kapitein van Club trapt op de doelman van Salzburg. Zijn poging was te centraal.
|
7
|
Salzburg verdedigt niet goed en Vermant kan de bal veroveren in de zestien. Hij probeert nog Tzolis te bereiken, maar er zit een Oostenrijks been tussen.
|
7
|
Baidoo verovert de bal en loopt richting de zestien. Hij legt dan breed richting een ploegmaat, maar die staat er niet. Club Brugge kan opruimen.
|
|
5
|
Forbs probeert op rechts voor te zetten, maar geraakt niet voorbij zijn man.
|
3
|
De bal gaat op de rand van de zestien naar Nene Dorgeless, maar hij trapt een gat in de lucht.
|
2
|
Salzburg komt ook een eerste keer in de zestien van Club, de Oostenrijkers dwingen een corner af.
|
2
|
Eerste keer Forbs
Forbs wordt een eerste keer diep gezocht, maar de verdediging van Salzburg keert net op tijd terug om zijn schot ongevaarlijk te maken.
|
1
|
Club Brugge - Red Bull Salzburg: 0-0
|
19:28
|
Eerste basisplaats voor Forbs
Nicky Hayen: "We willen met Forbs snelheid en diepgang creëren vanaf de eerste minuut, want we verwachten dat zij direct druk gaan zetten."
|
19:26
|
Club Brugge verdedigt een 0-1 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Salzburg. Als Club doorstoot, wacht wellicht Rangers in de laatste voorronde. Bij een uitschakeling mag Club meteen naar de League Phase van de Europa League.
|
Club Brugge:
Ludovit Reis
- Christos Tzolis
- Carlos Forbs
- Bjorn Meijer
- Raphael Onyedika
- Romeo Vermant
- Hans Vanaken
- Simon Mignolet
- Brandon Mechele
- Jorne Spileers
- Joaquin Seys
Bank:
Zaid Romero
- Nicolò Tresoldi
- Hugo Vetlesen
- Cisse Sandra
- Tristan Van Den Heuvel
- Gustaf Nilsson
- Aleksandar Stankovic
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Lynnt Audoor
- Kyriani Sabbe
Red Bull Salzburg:
Alexander Schlager
- Jacob Rasmussen
- Aleksa Terzić
- Soumaila Diabate
- Yorbe Vertessen
- Maurits Kjaergaard
- Mads Bidstrup
- Edmund Baidoo
- Stefan Lainer
- Joane Gadou
- Dorgeles Nene
Bank:
Mamady Diambou
- Petar Ratkov
- Kerim-Sam Alajbegović
- Adam Daghim
- Tim Trummer
- Nikola Šarčević
- Enrique Aguila
- Jannik Schuster
- Salko Hamzić