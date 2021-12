AA Gent heeft weinig overschot in bloedeloze en overbodige wedstrijd tegen moedig Flora Tallinn

AA Gent was al zeker van groepswinst in de Conference League, maar kon de Belgische coëfficiënt nog wat opvijzelen. Dan moest Flora Tallinn uit Estland wel voor de bijl.

Voor AA Gent stond er niets meer op het spel, zij waren al groepswinnaar. Het was er ook aan te zien in de opstelling van Hein Vanhaezebrouck, die liefst zeven nieuwe namen liet opdraven. Hanche-Olsen, Ngadeu, De Sart en Owusu mochten blijven staan, in doel kregen we Roef en voorin Bruno en Mboyo.

Roteren

Voor de bezoekers uit Estland was er wél nog een kansje op de volgende ronde en dus schoten zij met vrank en vrij voetbal uit te startblokken in een verder erg matige eerste helft. Ngadeu raakte een keertje de lat, en daarmee is alles gezegd.

© photonews

© photonews

Misschien dat het in een andere Europese competitie wél 1-0 had gestaan bij de (erg lekkere en verwarmende) soep, want Bruno werd snel neergetrokken in de grote rechthoek en kreeg geen strafschop. Binnen het watervalsysteem van de Europese competities is er geen VAR in deze 'Europacup III'.

K3 indachtig zou je dan kunnen zeggen dat alle goede dingen in drievoud komen en ook 'De liefde is een waterval', maar als de beste ploeg uit de poule er niet per se hoeft voor te gaan zijn dit wedstrijden die de Jupiler Pro League niet overstijgen - integendeel eerder een tranendal dan een waterval.

Waterval

Of het type koude douche dat een kat krijgt wanneer het zich wil laven aan water in een lavabo, al zijn er ook altijd sterke tijgers die daar wel raad mee weten. De Ghelamco Arena zat overigens ook niet echt vol, daarvoor was het ook in België maar killetjes. Maar het kan altijd erger: in Tallinn vriest het dezer dagen dat het kraakt.

Voetbal dan maar? Wel, het was duidelijk dat er tijdens de rust wel een en ander bijgespijkerd moet zijn geweest door Hein Vanhaezebrouck, want de Buffalo's trokken meteen ten strijde. Dat leverde snel de 1-0 voor AA Gent op. Bruno werd op rechts in het straatje gestuurd door Mboyo en knalde overhoeks tegen de touwen, weliswaar vanuit buitenspel.

© photonews

© photonews

Chakvetadze had daarna iets moois in gedachten, maar zag zijn lob mislukken. Daarna dommelde de match weer heel snel in en waren de Esten bijwijlen zelfs de gevaarlijkste ploeg. Gent - Flora, het had zomaar een derby tegen Merelbeke kunnen zijn. Roef moest een paar keer tussenkomen, in de slotfase had de bal nog op de stip gekund na handspel van Owusu.

Met de inbreng van een aantal verse krachten kwam er opnieuw wat extra drive in de ploeg, dus moeten we misschien nog een bloemetje werpen richting hen. Bezus, Depoitre en Tissoudali maakten er bijna 2-0 van, maar het bleef bij een bloedeloze 1-0 - zoals in de heenwedstrijd overigens. Na Nieuwjaar zien we Gent in de achtste finales pas terug, dan zal het een stap vooruit moeten zetten. Voor de Esten is het Europese avontuur voorbij na de eerste groepsfase uit de geschiedenis van de club.