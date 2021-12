Vanhaezebrouck steekt pluimen op hoed van seizoensdebutant: "Getoond dat hij er helemaal klaar voor is"

AA Gent won van Flora Tallinn met het kleinste verschil. Na de wedstrijd had Hein Vanhaezebrouck toch wel wat bloemetjes te gooien.

Zo koos Hein Vanhaezebrouck in doel voor Davy Roef, die zijn debuut mocht maken dit seizoen en het heel goed deed - met een clean sheet tot gevolg.

Controle

"We hadden de controle achteraan en Davy Roef heeft bevestigd", aldus de oefenmeester van de Buffalo's na de 1-0 zege.

"Hij haalt er een aantal ballen goed uit, maar het sturen van de verdediging en het meevoetballen was goed. Het is positief om te zien dat hij er helemaal klaar voor is. Dat is goed voor ons."