Voor een keer goed nieuws dat er geen VAR was? "Duidelijk buitenspeldoelpunt, maar blij dat het telt want andere kansen nek omgewrongen"

AA Gent heeft zijn Europese groepsfase weten af te sluiten met een krappe overwinning tegen Flora Tallinn. Met dank aan een buitenspeldoelpunt bovendien.

"Het was zoals altijd bij ons een beetje", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse. "We gaven weinig weg en hadden controle, maar zonder veel kansen te ontwikkelen aanvankelijk."

Niet klagen

"Het doelpunt was een duidelijke buitenspelgoal, maar ik ben heel blij dat het telde", kon de coach van de Buffalo's blij zijn na de 1-0. "Met een VAR was hij nooit goedgekeurd."

"Het Belgisch voetbal zal niet klagen dat we zo scoorden. Drie punten pakken kan belangrijk zijn, je weet maar nooit of we anders nog hadden gescoord. De andere kansen hebben we weer de nek omgewrongen."