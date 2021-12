Vanhaezebrouck wilde spelers hun kans zien grijpen, maar dat lukte niet helemaal: "Eerlijk zijn" en "Niet wildenthousiast"

Hein Vanhaezebrouck gaf zeven nieuwe namen een kans in de basis tegen Flora Tallinn in vergelijking met de match tegen OH Leuven. Zij voldeden lang niet allemaal.

Davy Roef keepte een goede wedstrijd en kreeg de nodige lof van Hein Vanhaezebrouck (lees er hier nog eens wat meer over), maar niet iedereen maakte een even goede beurt.

Vooraf had de oefenmeester van de Buffalo's gevraagd aan de spelers om zich nu wél eens te tonen, maar niet iedereen deed dat.

Te veel net niet

"Laat ons zeggen dat ik niet wildenthousiast kan zijn", aldus Vanhaezebrouck achteraf. "Ik ga niet zeggen dat er geen wilskracht was of geen poging tot, maar het was te veel net niet."

"Er was te weinig dreiging. En we hebben ook te weinig hoog druk gezet, dat kwam er wat moeilijk uit en zo pakten we minder ballen af - waardoor er ook minder doelpogingen waren. Ze hebben geprobeerd, maar geweldig was het niet. We moeten eerlijk zijn daarin."