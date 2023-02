Roef opnieuw de held: KAA Gent heeft strafschoppen nodig na bloedstollende partij tegen Qarabag

KAA Gent moest tegen Qarabag FK een 1-0 uit de heenwedstrijd proberen op te halen als het naar de achtste finales van de Conference League wilde. Of dat ook zou lukken?

Hein Vanhaezebrouck moest ook voor het duel met Qarabag nog steeds heel wat sterkhouders missen. In doel posteerde hij opnieuw Roef in de plaats van Nardi voor de Europese wedstrijd, terwijl Castro-Montes de geblesseerde Hjulsager verving.

Puzzelen

Voorin koos de oefenmeester van de Buffalo's voor Depoitre. Hij kreeg de voorkeur op Gift Orban naast Cuypers in de spits. Vanhaezebrouck wilde het graag in 90 minuten afmaken, ook met oog op de wedstrijd tegen Club Brugge zondag.

In een winderige Ghelamco Arena - je zou voor minder het snot krijgen - was het in minuut twee al bijna de Gentse verdediging die een verkoudheid opliep door heel veel ruimte te laten aan Mustafazade, die op de lat kopte.

© photonews

© photonews

De Buffalo's kwamen met de schrik vrij en probeerden daarna de bakens te verzetten, maar het duurde lang voor ze écht tot doelrijpe kansen kwamen. Een brilscore bij de rust was dan ook niet onlogisch: wie grote kansen zag, heeft vermoedelijk minstens -5 bij een oogtest.

Gift Orban zorgt voor verlengingen

Nog een doorn in het oog van Vanhaezebrouck was dat zowel Castro-Montes als Bruno Godeau geblesseerd uitvielen. En er is al zo weinig overschot in de kern, dat kan pijnlijk worden naar zondag toe. Net zoals het feit dat er verlengingen moesten gespeeld worden tegen Qarabag.

Want: Gent was wel op voorsprong gekomen halfweg de tweede helft. De ingevallen Gift Orban kon na een vrije trap van Hong via Ngadeu meteen de 1-0 op het bord zetten en zo opnieuw zijn meerwaarde bewijzen voor Gent. Depoitre kon zich niet echt bewijzen, maar zette er wel meermaals lijf, leden en kont tegenaan om zo te wegen op de defensie.

© photonews

© photonews

Gent kroop na de 1-0 wat achteruit en Qarabag ging daarna wel op zoek naar een gelijkmaker, maar kreeg het niet meer helemaal belopen. De gelijkmaker in minuut 95 werd afgekeurd, Cuypers kon ook niet voor een delirium binnen de reguliere speeltijd zorgen.

Strafschoppen

Voetbal is geen modeshow, maar in de verlengingen kwam er wel veel ruimte vrij waardoor Sven Kums aan de ene kant en en Abdellah Zoubir aan de overkant zich op een catwalk konden wanen. Geen poesjes te zien echter, geen doelpunten ook en dus (net als in Anderlecht) strafschoppen om te beslissen over de volgende ronde.

Davy Roef is een expert in elfmeters stoppen - ook in Qarabag pakte hij er al eentje. Koos Vanhaezebrouck daarom voor hem? Wie zal het zeggen. Feit is dat Roef de elfmeter van Benzia pakte en dat Gent foutloos bleef - de jonge ingevallen Cederick Van Daele trapte de vijfde binnen.