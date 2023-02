'Slag om Vlaanderen' gaat gebukt onder dramatische cijfers, spelers Club én Gent plichtsbewust: "Echt geen optie" en "Dringend"

Club Brugge - KAA Gent, dat is en blijft de 'Slag om Vlaanderen'. En deze keer is het ook een (verrassende) slag om de vierde plaats en play-off 1.

Wie had aan het begin van het seizoen durven vermoeden dat zo diep in het seizoen Club Brugge en KAA Gent tegen elkaar een rechtstreeks duel zouden spelen om de vierde plaats?

De kloof met leider Genk is enorm, ook Union en Antwerp lijken al niet meer in te halen voor de play-offs. En dus is het alle hens aan dek in het onderlinge duel, met Standard (en Westerlo?) als mogelijke lachende derde.

Dramatische cijfers

Bovendien doen beide ploegen het ook gewoon bijzonder slecht. Club Brugge haalde onder zijn nieuwe coach Scott Parker amper 9 op 24 en moest afgelopen weekend zelfs oprecht blij zijn met een punt in de Brugse derby tegen Cercle Brugge.

Ook de cijfers van Gent zijn niet goed, zeker niet in toppers. Tegen de ploegen die momenteel in de top-4 staan pakten ze amper 3 op 18. In Genk, Antwerp en Union werd verloren, thuis tegen Antwerp en Genk ook. De match tegen Union volgt nog, enkel thuis tegen blauw-zwart wonnen de Buffalo's.

Wat zeggen ze zelf?

"We moeten dringend punten pakken, ook tegen de grote ploegen", aldus Laurent Depoitre. "We willen echt naar die top-4 en dan moeten er wedstrijden gewonnen worden."

Hein Vanhaezebrouck ziet het ook zo: "We hangen altijd aan de rekker. Er is één speeldag geweest dat we in de top-4 stonden, verder is het altijd aanhaken."

En bij Club Brugge? Mats Rits is duidelijk: "Niet bij de eerste vier eindigen is echt geen optie. Dat zijn we aan onszelf verplicht."