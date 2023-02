Beslissende belofte en doelman Roef reageren na strafschoppenreeks, ook Vanhaezebrouck praat: "Hem niet gebracht voor zijn mooie ogen"

KAA Gent had strafschoppen nodig, maar zit in de achtste finales van de Conference League. Met dank aan doelman Davy Roef en jonkie Cederick Van Daele.

Davy Roef mocht opnieuw in doel starten in de Conference League en deed het voortreffelijk. Hij hield de nul én stopte opnieuw een strafschop. "Ik ben blij voor hem", aldus Hein Vanhaezebrouck achteraf over zijn doelman. "Ook dat hij de nul kon houden. Vorig jaar lukte hem dat vaak, dit seizoen was het moeilijker."

Roef zelf was uiteraard ook tevreden: "We hadden heel veel vertrouwen in een strafschoppenserie. Als je ziet hoe we ze alle vijf binnen trappen, dan moest ik er maar één stoppen. Het was zeker een doel om door te stoten."

7 op 8

En dan is er het verhaal van Cederick Van Daele. De 22-jarige verdediger is een strafschoppenspecialist bij de beloften in eerste nationale (hij zit nu aan 7 op 8 in de elfmeters) en scoorde de beslissende tegen Qarabag.

"De coach vroeg me of ik wilde trappen toen hij me inbracht. Ik wilde, graag de vijfde zelfs. De beslissende, ik had vertrouwen. Ik wist niet dat we hadden gewonnen, tot iedereen op me afkwam", aldus Van Daele na de wedstrijd.

© photonews

"Mijn hartslag was heel hoog, er zat wel wat stress op. Maar ik zat in de volle focus en wilde het gewoon goed doen. Of ik een expert ben? Ik trap ze meestal wel goed en ik had er vertrouwen in. Of ik nu de volgende ronde ook op de bank zal zitten? Dat zullen we zien, ik ben blij met de kans die ik kreeg van de coach."

En wat had Vanhaezebrouck te zeggen over Van Daele? "Ik heb hem niet ingebracht voor zijn mooie ogen. Ik weet dat hij goed is in strafschoppen, vrije trappen en corners van bij de beloften. Als je hem op de bank zitten hebt, dan moet je hem dan ook durven brengen en laten trappen."