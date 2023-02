Vrees van Vanhaezebrouck komt uit, minstens twee en misschien meer vreselijke dompers op de Gentse feestvreugde

"Ik hoop vooral dat we geen vier extra spelers verliezen, anders moeten we zondag niet spelen tegen Club Brugge." Hein Vanhaezebrouck was vooraf bevreesd en zijn vrees kwam ook (deels) uit. Het wordt puzzelen tegen Club Brugge, zoveel is duidelijk.

Alessio Castro-Montes en Bruno Godeau vielen tijdens de wedstrijd van KAA Gent tegen Qarabag geblesseerd uit. "Ik heb woensdag niet te veel getraind om me niet te forceren met mijn enkel", liet Castro-Montes achteraf in zijn kaarten kijken. Maar het mocht niet baten: hij haalde net de rust. © photonews Bruno Godeau vreest dan weer voor een scheur in de adductoren. Beiden zijn uiterst onzeker voor de wedstrijd tegen Club Brugge zondagmiddag. "Nu zal het herstellen zijn naar zondag toe, niet wetende wie we allemaal fit zullen krijgen", aldus Hein Vanhaezebrouck. Wisselmogelijkheden beperkt "Er stonden er ook een paar op het veld die zijn blijven staan en toch niet helemaal fit zijn. Ik hoop dat we aan genoeg spelers raken om een volwaardig elftal op te stellen." "Wisselmogelijkheden? Die zullen opnieuw beperkt zijn. We gaan het de komende dagen controleren met scans en misschien pas op zondag ultiem kunnen beslissen wie kan spelen tegen Club Brugge."