KAA Gent looft fantastische fans: "Een slok op hun aanwezigheid" en "Afwezigen hebben die primeur gemist"

Neen, de Ghelamco Arena zat niet vol voor de wedstrijd tussen KAA Gent en Qarabag. Maar de aanwezige supporters lieten zich wel horen en hielpen de Buffalo's aan plaatsing voor de achtste finales.

"Ik neem een slok op hun aanwezigheid. De fans waren fantastisch", stak Hein Vanhaezebrouck zijn lof niet onder stoelen of banken.

"Achter de doelen zat het goed toe. Ze hebben ons enorm gepusht, ik ben heel tevreden dat we hen iets teruggegeven hebben, dat ze genoten hebben van de spanning."

Spanning

"En ook van die penaltyreeks, de eerste ooit in de Ghelamco Arena, die primeur hebben ze meegemaakt, degene die niet gekomen zijn missen die spanning."

"Hopelijk zijn er in de volgende ronde meer fans om ons te steunen, zeker in de situatie waarin we zitten met veel afwezigen. Iedereen gaat er tot het uiterste voor, dus ik ben enorm tevreden met de steun van het publiek."